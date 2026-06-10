وزيرة البيئة: الدول النامية تحتاج للدعم للوفاء بالتزاماتها لمواجهة التحديات البيئية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن العمل البيئي لا ينفصل عن التنمية، مما يتطلب إتاحة الدعم اللازم لتلبية احتياجات الدول للوفاء بالتزاماتها في معالجة الفقر، والأمنع الغذائي، والوصول إلى الطاقة، والقدرة على الصمود.

جاء ذلك خلال كلمة مصر في الاجتماع الثامن لجمعية مرفق البيئة العالمية بأوزباكستان، التي ألقتها نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، هدى الشوادفي مساعدة الوزيرة للسياحة البيئية.

وثمنت الدكتورة منال عوض جهود مرفق البيئة العالمية لدعم الدول النامية علي مدار أكثر من ثلاثة عقود ولتنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف و تجديد موارد المرفق ، خاصة مع ما يواجهه المجتمع الدولي من أزمات تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، والتلوث، وندرة المياه، مع تزايد القيود المالية وأعباء الديون في الدول النامية.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في كلمتها بالبرنامج المتكامل لإدارة الأراضي الجافة والجفاف في برنامج مرفق البيئة العالمية التاسع، ودعت لمزيد من الاهتمام لأمن المياه، والقدرة على مواجهة الجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي، واستعادة النظم الإيكولوجية.

كما دعت الدكتورة منال عوض إلى تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتعزيز الوصول المباشر من قبل المؤسسات الوطنية ، مشيرة إلى أن التمويل المختلط يمكن أن يحشد موارد إضافية، علي أن يظل التمويل القائم على المنح حجر الزاوية لدعم مرفق البيئة العالمية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية أن يوفر المرفق موارد جديدة مع تقدم المناقشات حول أداة مستقبلية بشأن التلوث البلاستيكي، دون تقليل المخصصات للاتفاقيات الحالية.

وشددت د. منال عوض، على أنه لا يمكن مطالبة الدول بتحقيق أهداف عالمية متنامية بموارد قليلة وتمويل مجزأ ، مشيرة إلى تأكيد مصر مجدداً دعمها القوي لمرفق البيئة العالمية، وتتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء لضمان أن يحقق مرفق البيئة العالمية التاسع النطاق والإنصاف والفعالية اللازمة لمواجهة تحديات العصر.