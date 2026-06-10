قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أوروجواي إلى المكسيك.. هل تواصل الأرض ابتسامتها لأصحابها في افتتاح كأس العالم؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟
2000 جنيه حافز إثابة لرؤساء لجان ومراقبي إمتحانات الدبلومات الفنية و1000 للملاحظين
شرطة كتالونيا تكشف خطتها لمواجهة خطاب الكراهية.. ومرصد الأزهر: خطوة لصون السلم المجتمعي
عيار 21 يسجل 6440 جنيه والدولار بـ 52.19 جنيها.. أخبار تهمك اليوم
صبري نخنوخ يوقع قرار التحفظ على أمواله أمام نيابة القاهرة الجديدة
كيلو الطماطم بـ26 جنيها والبصل بـ13 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم في الأسواق
الرئيس السيسي: مصر مستعدة لدعم عملية التنمية في الكونغو
ترامب يوجه بشن ضربات جديدة لمواقع الطاقة والجسور في إيران
الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن
ترامب: اقتربنا من شن هجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة: الدول النامية تحتاج للدعم للوفاء بالتزاماتها لمواجهة التحديات البيئية

مرفق البيئة العالمية بأوزباكستان
مرفق البيئة العالمية بأوزباكستان
حنان توفيق

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن العمل البيئي لا ينفصل عن التنمية، مما يتطلب إتاحة الدعم اللازم لتلبية احتياجات الدول للوفاء بالتزاماتها في معالجة الفقر، والأمنع الغذائي، والوصول إلى الطاقة، والقدرة على الصمود.

جاء ذلك خلال كلمة مصر في الاجتماع الثامن لجمعية مرفق البيئة العالمية بأوزباكستان، التي ألقتها نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، هدى الشوادفي مساعدة الوزيرة للسياحة البيئية.

وثمنت الدكتورة منال عوض جهود مرفق البيئة العالمية لدعم الدول النامية علي مدار أكثر من ثلاثة عقود ولتنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف و تجديد موارد المرفق ، خاصة مع ما يواجهه المجتمع الدولي من أزمات تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، والتلوث، وندرة المياه، مع تزايد القيود المالية وأعباء الديون في الدول النامية.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في كلمتها بالبرنامج المتكامل لإدارة الأراضي الجافة والجفاف في برنامج مرفق البيئة العالمية التاسع، ودعت لمزيد من الاهتمام لأمن المياه، والقدرة على مواجهة الجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي، واستعادة النظم الإيكولوجية.

كما دعت الدكتورة منال عوض إلى تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتعزيز الوصول المباشر من قبل المؤسسات الوطنية ، مشيرة إلى أن التمويل المختلط يمكن أن يحشد موارد إضافية، علي أن يظل التمويل القائم على المنح حجر الزاوية لدعم مرفق البيئة العالمية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية أن يوفر المرفق موارد جديدة مع تقدم المناقشات حول أداة مستقبلية بشأن التلوث البلاستيكي، دون تقليل المخصصات للاتفاقيات الحالية.

وشددت د. منال عوض، على أنه لا يمكن مطالبة الدول بتحقيق أهداف عالمية متنامية بموارد قليلة وتمويل مجزأ ، مشيرة إلى تأكيد مصر مجدداً دعمها القوي لمرفق البيئة العالمية، وتتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء لضمان أن يحقق مرفق البيئة العالمية التاسع النطاق والإنصاف والفعالية اللازمة لمواجهة تحديات العصر.

مرفق البيئة العالمية بأوزباكستان التنمية والأمنع الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

صلاح محسن

«قالولي معندناش مهاجم ولازم ترجع».. صلاح محسن يكشف عن كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي الحاليين

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

ترشيحاتنا

الاخوان

فضيحة مالية جديدة.. استيلاء عناصر إخوانية هاربة في تركيا على آلاف الدولارات

مرفق البيئة العالمية بأوزباكستان

وزيرة البيئة: الدول النامية تحتاج للدعم للوفاء بالتزاماتها لمواجهة التحديات البيئية

وزيرا الري والكهرباء

وزيرا الري والكهرباء: التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع

بالصور

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد