بيانكو ارتفع 500 جنيه.. أسعار الحديد اليوم الأحد

استقرت أسعار الحديد في الاسواق اليوملاحد في الاسواق معادا حديد بيانكو ارتفع 500 جنيه في الطن.

بلغ سعر حديد عز 40 ألف جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 39.800 جنيه للطن، وبيانكو ارتفع 500 جنيها مسجلا 38.500 ألف جنيه ، ووصل سعر الطن من حديد مصر الوطنيه للصلب 38.400 جنيه للطن.

فيما سجل حديد عطية 37.500 ألف جنيه، و وصل حديد المراكبي 39.400 ألف جنيه، وسجل حديد العشري 37.500 ألف جنيه، فيما سجل حديد سرحان 37.500 ألف جنيه، مصر ستيل 37.500 ألف جنيه.

وسجل سعر جديد المعادي 38.400 ألف جنيه ووصل سعر حديد الكومي 38.500 ألف جنيه.