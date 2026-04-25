عضو بمجلس الشيوخ الباكستاني: طهران وواشنطن يبحثان عن فرصة لاستمرار المفاوضات والتهدئة ضرورة ملحة

قالت سحر كامران، عضوة بمجلس الشيوخ الباكستاني، إن المعطيات الحالية تشير إلى أن هناك رغبة من كلا الطرفين إيران وأمريكا في استمرار مسار المفاوضات والحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم حالة التصلب القائمة في المواقف السياسية.

وأوضحت كامران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن بقاء المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر داخل الولايات المتحدة حتى الآن قد يكون مؤشرًا على استمرار المشاورات وعدم حسم مسار التحرك بعد، مؤكدة أن الجميع لا يزال يبحث عن فرصة مناسبة لدفع جهود التهدئة إلى الأمام.

وأضافت أن الزعم بإمكانية تحقيق انتصار كامل على الساحة الدولية أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن الطرفين في حاجة ماسة إلى خفض التصعيد، خاصة أن الحرب كانت لها تأثيرات سلبية على الجانبين، فضلًا عن التكلفة الباهظة للحشود العسكرية والإنفاق الكبير على الصواريخ الاعتراضية والهجمات المتبادلة.

وفيما يتعلق بالتقارير الأمريكية التي تحدثت عن انقسام حاد داخل نظام الحكم في إيران، قالت سحر كامران إن هناك فرقًا فنية موجودة حاليًا في إسلام آباد، وإن كثيرًا من التقارير الإعلامية المتداولة تحمل قدرًا من التضليل ولا تعكس الصورة الكاملة.

وأضافت أن ما يجري على الأرض يختلف كثيرًا عما يُنشر، موضحة أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة خلف الأبواب المغلقة، وأن المناقشات والاتصالات قائمة بصورة دائمة بعيدًا عن الأضواء.

وأكدت عضوة مجلس الشيوخ الباكستاني أن باكستان، بحكم علاقتها المباشرة مع إيران، تدرك تعقيدات المشهد وتسعى إلى دعم أي مسار من شأنه تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء أمام تسوية سياسية شاملة.