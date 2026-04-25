الفرزلي : مضيق هرمز ركيزة استراتيجية .. وطريق الحرير الجديد يعيد رسم موازين القوى

قال ماهر نقلا الفرزلي، مدير عام المعهد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، إن مضيق هرمز يُعد أحد أهم ركائز البنية التحتية البحرية العالمية، لافتًا إلى أن المخططين الصينيين يعملون منذ أكثر من ربع قرن على تطوير استراتيجيات ترتبط به ضمن مشروع طريق الحرير الجديد.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا المشروع يشكل أحد أسس القوة الصناعية والتجارية للصين اليوم، في ظل توسع استثماراتها وربطها للممرات البحرية والبرية الحيوية.

وأشار الفرزلي إلى أن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز تمنح طهران موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، خاصة فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية وإمكانية فرض الرسوم على المرور البحري، ما يعزز من تأثيرها في موازين القوى الإقليمية والدولية.

وأكد أن هذه المعطيات تفرض على أوروبا إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية والاستراتيجية، لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي.