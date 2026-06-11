بتاعة الفراخ طلّعت مهندس.. خريج يحتفل مع والدته في لقطة مؤثرة توثق رحلة كفاح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة إنسانية مؤثرة لشاب احتفل بتخرجه من كلية الهندسة، في مشهد لافت خطف القلوب، بعدما ظهر برفقة والدته التي تعمل في بيع الدواجن، احتفاءً بنجاحه وتقديرًا لدورها الكبير في دعمه طوال سنوات الدراسة.

وأظهرت الصور والفيديوهات المتداولة لحظات فرح عارمة جمعت الأم بنجلها أثناء حفل التخرج، وسط حالة من التأثر الشديد، حيث حرص الشاب على اصطحاب والدته ومشاركتها هذه اللحظة التي وصفها بأنها “حصاد تعب سنوات طويلة”.

وأثارت القصة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون بما قدمته الأم من تضحيات وصبر حتى تمكن نجلها من تحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الهندسة والتخرج منها، مؤكدين أن قصته تمثل نموذجًا ملهمًا للكفاح والإرادة.

ووجه الخريج رسالة شكر وامتنان لوالدته خلال الاحتفال، مؤكدًا أنها كانت السند الأول له والداعم الحقيقي في رحلته التعليمية، وأن ما وصل إليه اليوم هو ثمرة تعبها وجهدها وصبرها، في مشهد إنساني لاقى إشادة واسعة وتعاطفًا كبيرًا من الجمهور.