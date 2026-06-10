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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح النسخة الرابعة من معرض مشروعات التخرج بالبرامج التخصصية بهندسة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

شهد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، افتتاح النسخة الرابعة من معرض مشاريع البرامج التخصصية بكلية الهندسة، لاستعراض نخبة من المشروعات الطلابية المتميزة التي تعكس ما يتمتع به طلاب الكلية من قدرات علمية وإبداعية، وما تقدمه البرامج التخصصية من فرص لإعداد كوادر هندسية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والسيد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للصناعات، كما شارك في الفعاليات الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الأسبق، إلى جانب وكلاء الكلية ومديري البرامج التخصصية ومنسقيها، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

وشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من طلاب البرامج التخصصية بالكلية، حيث يشارك فيه 398 طالبًا وطالبة، ويقدموا نحو 146 مشروعًا مبتكرًا في 13 تخصصًا هندسيًا مختلفًا، تعكس مستوى التميز العلمي والمهاري الذي يتمتع به الطلاب، وقدرتهم على توظيف المعرفة الأكاديمية في ابتكار حلول هندسية وتكنولوجية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.

وخلال جولته بالمعرض، تفقد الدكتور محمد سامي عبدالصادق المشروعات المشاركة، واستمع إلى شرح مُفصل من الطلاب حول الأفكار الابتكارية والحلول الهندسية التي تضمنتها المشروعات، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب وقدرتهم على توظيف المعارف الأكاديمية في تقديم تطبيقات عملية تخدم المجتمع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المعرض يُجسد نجاح منظومة البرامج التخصصية بكلية الهندسة في ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي وفكر ريادة الأعمال لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل من الخريجين القادرين على قيادة المستقبل، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم هذه المشروعات الواعدة والاستفادة منها وتحويل المتميز منها إلى تطبيقات قابلة للاستغلال الصناعي، وذلك من خلال شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وشركة هندسة القاهرة للاستشارات والبحوث التي ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن النماذج المتميزة من مشروعات التخرج تعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتبرهن علي أن جامعة القاهرة تمتلك طاقات شبابية واعدة قادرة على الابتكار والمنافسة، مؤكدًا أن كلية الهندسة تمثل نموذجًا مشرفًا في دعم الأنشطة الطلابية والإبداعية إلى جانب تميزها الأكاديمي والبحثي، مستشهدًا في ذلك بما حققه طلاب الكلية من إنجازات في مختلف المسابقات والمحافل العلمية والثقافية والفنية، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجامعة وخارجها.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة، إن معرض مشاريع البرامج التخصصية الرابع يعكس التطور المستمر الذي تشهده الكلية في منظومة التعليم الهندسي، وما تحقق من نجاح في بناء نموذج تعليمي يربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يضمن إعداد مهندس قادر على المنافسة والإبداع ومواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكدًا حرص إدارة الكلية علي أن تكون البرامج التخصصية منصة حقيقية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال تنمية مهارات الابتكار، والعمل الجماعي، والتفكير النقدي، وربط المقررات الدراسية بالتحديات الواقعية، في إطار رؤية واضحة تهدف إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ووجه الدكتور محمد شوقي، الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وإدارة الكلية وإدارة البرامج التخصصية على جهودهم في الإشراف والتوجيه والمتابعة، مثمنًا الدور الذي تقوم به الدكتورة حنان السرسي المنسق العام للبرامج التخصصية، والدكتور محمد أنور نائب المنسق العام، في تطوير البرامج ودعم الطلاب، كما وجه التحية للطلاب المشاركين، مؤكدًا أن ما قدموه من مشروعات وإنجازات يعكس قدرتهم على صناعة مستقبل أفضل قائم على المعرفة والابتكار ويتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع بناء الإنسان والاعتماد على المعرفة والابتكار في صدارة أولويات التنمية، بما يعزز دور جامعة القاهرة في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة مشاريع البرامج التخصصية بكلية الهندسة

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