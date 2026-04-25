ماكرون يدعو لضمان حرية الملاحة : تحركات لإعادة فتح مضيق هرمز قريبا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أن بلاده تركز جهودها على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات استمرار التوترات مع إيران على إمدادات الطاقة العالمية.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحافي في أثينا، جمعه برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث شدد على أن حالة الغموض الجيوسياسي قد تتسبب بحد ذاتها في حدوث نقص عالمي في الطاقة.

وأوضح أن الهدف يتمثل في استعادة حركة الملاحة بشكل كامل في المضيق خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، ويضمن حرية العبور دون فرض رسوم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيسهم في عودة الاستقرار تدريجيًا إلى الأسواق.