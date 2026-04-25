مفاجأة.. ترامب: إلغاء مهمة سرية إلى باكستان لفتح قناة تفاوض مع إيران | تفاصيل

نقلت شبكة فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه قرر إلغاء رحلة كانت مقررة لكل من رجل الأعمال والمبعوث غير الرسمي ستيف ويتكوف وصهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر إلى باكستان، والتي كانت تهدف – بحسب التصريحات – إلى إجراء محادثات غير مباشرة مع إيران.

وبحسب ما أوردته الشبكة، فإن هذه الرحلة كانت تُصنّف ضمن قنوات “الدبلوماسية الخلفية”، وهي أسلوب تلجأ إليه بعض الإدارات لتجاوز التعقيدات الرسمية وفتح مسارات تواصل أولية مع أطراف متوترة.

غير أن ترامب أوضح أنه تدخل شخصيًا لإلغائها، دون أن يكشف بشكل مفصل عن الأسباب المباشرة، مكتفيًا بالإشارة إلى اعتبارات تتعلق بالتوقيت والظروف السياسية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق معقد تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ظل ملف التفاوض حول البرنامج النووي والتوازنات الإقليمية مصدر توتر مستمر.

ويُعتقد أن اختيار باكستان كموقع محتمل لهذه المحادثات لم يكن عشوائيًا، نظرًا لعلاقاتها المتوازنة نسبيًا مع أطراف متعددة في المنطقة، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، أثار إشراك شخصيات غير رسمية مثل ويتكوف وكوشنر تساؤلات في الأوساط السياسية حول طبيعة الأدوار التي يمكن أن يلعبها الفاعلون غير الحكوميين في ملفات حساسة بهذا الحجم.

فبينما يرى البعض أن هذه القنوات توفر مرونة وسرية أكبر، يحذر آخرون من مخاطر غياب الشفافية والمساءلة.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الباكستانية أو الإيرانية بشأن ما إذا كانت على علم مسبق بهذه المبادرة أو مشاركة في الترتيبات لها.

كما لم تؤكد مصادر مستقلة تفاصيل الخطة أو مراحلها التحضيرية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات حول مدى جدّيتها.

وتكشف هذه الواقعة عن استمرار اعتماد بعض صناع القرار على أدوات غير تقليدية في إدارة الملفات الدولية، لكنها تبرز أيضًا حدود هذه المقاربات عندما تصطدم بحسابات سياسية داخلية أو اعتبارات استراتيجية أوسع.