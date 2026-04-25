مركز القيادة الإيراني يوجه رسالة شديدة اللهجة للجيش الأمريكي

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي قال في بيان: إذا استمر الجيش الأمريكي المعتدي في ممارسات الحصار وأعمال القرصنة والسطو البحري في المنطقة، فعليه أن يوقن بأنه سيواجه رداً حاسماً من القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة.



وأضاف، على أمريكا أن تدرك أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع باقتدار وجاهزية تفوق أي وقت مضى للدفاع عن السيادة والأرض والمصالح الوطنية، وقد سبق لجيش ذلك البلد أن خبر جانباً من هذا الاقتدار والقدرة الهجومية خلال الحرب المفروضة الثالثة.



واختتم بالقول، إننا على أتم الاستعداد والعزيمة، وفي إطار رصد تحركات وسلوك الأعداء في المنطقة ومواصلة الإدارة والتحكم بمضيق هرمز الاستراتيجي، لإلحاق خسائر أكثر فداحة بالأعداء الأمريكيين والصهاينة في حال تكرار أي عدوان.