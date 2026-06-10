تنفيذ مشروعات طاقة رياح قدرة 2300 ميجاوات في جبل الزيت وخليج السويس وجنوب الغردقة

تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقائه بمسئولي شركة أكواباور السعودية مستجدات الأعمال والتنفيذ في عدد من المشروعات التي تقوم عليها الشركة السعودية ومنها، مشروع طاقة الرياح بقدرة إجمالية 1100 ميجاوات، والذي يجرى تنفيذه على مرحلتين، الأولى قدرة 550 ميجاوات في منطقة جبل الزيت، والثانية بقدرة 550 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، وكذلك مشروع طاقة الرياح بجنوب الغردقة، قدرة 1200 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2029،

وناقش الدكتور محمود عصمت تطور الأعمال في إطار التوقيتات المحددة، واتخاذ الإجراءات الممكنة للإسراع فى التنفيذ وربط المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء قبل المواعيد المحددة فى ضوء مستجدات استراتيجية العمل فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والقدرات التوليدية الجديدة المقرر إضافتها خلال المرحلة المقبلة.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة، لمجريات التنفيذ، وتطور الأعمال فى مشروعات الطاقة المتجددة، في ضوء المخطط الزمني، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، والربط على الشبكة القومية.

وقال الدكتور محمود عصمت، أن هناك متابعة للمشروعات التنفيذية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتأكيد على المخطط الزمنى لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة فى التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم اللازم للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات في ضوء مستجدات خطة العمل والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية، موضحا العمل مع الشركاء على اتخاذ الاجراءات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشروعات، واختصار التوقيتات المحددة وضغط الجداول الزمنية، مشيدا بالتعاون مع شركة "أكوا باور" السعودية فى المجالات المختلفة، سيما فى مشروعات الطاقة المتجددة.