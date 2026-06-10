تفاصيل تطوير منظومة الحج والاعتماد على نظام إلكتروني لتوزيع ضيوف الرحمن

كشف شادي البيلي، الخبير السياحي، تفاصيل تطوير منظومة الحج، مؤكدًا أن الموسم الحالي للحج مر بسهولة وسلاسة دون حدوث أي مشاكل.



وقال البيلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن هناك تنظيما مشتركا بين اللجنة الدينية بغرفة السياحة ووزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لضمان سلاسة الحج.

وأضاف أنه تمت الاستعانة بنظام إلكتروني في تنظيم عملية الحج بداية من إجراء عمليات القرعة وإدخال البيانات بالشركات ومتابعة نظام الحج في الأراضي المقدسة.

وأكد أن النظام الإلكتروني كان متكاملا تم الاستفادة منه في توزيع أماكن الحجاج في المخيمات، وكان يعتمد على الشفافية والنظام العادل دون تدخل بشري في تحديد أماكن إقامة ضيوف الرحمن.

وتطرق الخبير السياحي إلى العقوبات الصارمة على شركات السياحة حال وجود مخالفات وتجاوزات في المخيمات الخاصة بالحجيج.

