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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: عودة 6712 من حجاج الجمعيات حتى الآن

حج الجمعيات
حج الجمعيات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بشأن عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وذلك عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج.

ووصل حتي الآن إلى أرض الوطن ما يقرب من     6712 حاجا وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية، ويتبقي ما يقرب  5763 حاجا وحاجة يتتابع وصولهم حتي يوم 14 يونيو الجاري موعد وصول آخر الأفواج من مطار المدينة المنورة.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن حجاج الجمعيات الأهلية المتواجدين في المملكة العربية السعودية بخير، حيث يقوم الحجاج المتواجدون في مكة المكرمة بزيارة الحرم المكي الشريف، ومنهم من يؤدي طواف الوداع مع قرب مغادرته مكة المكرمة، أما المتواجدون في المدينة المنورة فيحرصون على الصلاة في المسجد النبوى الشريف وزيارة الروضة الشريفة وسط ترتيبات تنظمها بعثة حج الجمعيات الأهلية والمشرفين والمشرفات المرافقين لهم.

وزيرة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية الأراضي المقدسة

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