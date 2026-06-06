التضامن: عودة 6712 من حجاج الجمعيات حتى الآن

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بشأن عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وذلك عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج.

ووصل حتي الآن إلى أرض الوطن ما يقرب من 6712 حاجا وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية، ويتبقي ما يقرب 5763 حاجا وحاجة يتتابع وصولهم حتي يوم 14 يونيو الجاري موعد وصول آخر الأفواج من مطار المدينة المنورة.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن حجاج الجمعيات الأهلية المتواجدين في المملكة العربية السعودية بخير، حيث يقوم الحجاج المتواجدون في مكة المكرمة بزيارة الحرم المكي الشريف، ومنهم من يؤدي طواف الوداع مع قرب مغادرته مكة المكرمة، أما المتواجدون في المدينة المنورة فيحرصون على الصلاة في المسجد النبوى الشريف وزيارة الروضة الشريفة وسط ترتيبات تنظمها بعثة حج الجمعيات الأهلية والمشرفين والمشرفات المرافقين لهم.