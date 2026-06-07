قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مافيش طوابير.. طريقة نقل ملكية وحدات الإسكان إلكترونياً بالخطوات
معاريف: رئيس الموساد الجديد يُحدث هزة داخل الجهاز
رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى بمجمع صناعي في برج العرب الجديدة
أليسون يفجر مفاجأة: ليفربول يفتقد صلاح بعد رحيله
فتح باب التقديم في وظائف المدارس الرسمية الدولية IPS ..عبر هذا الرابط
ممدوح عباس يكشف حقيقة تبرعه بـ 2.5 مليون دولار للزمالك
رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب
مدبولي: الدولة تشجع المشروعات الصناعية في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
عودة مورينيو وجالاكتيكوس جديد.. خطة بيريز لإعادة هيبة ريال مدريد
محافظ البحر الأحمر: المدفن الصحي الجديد سيرفع الطاقة الاستيعابية للتعامل مع المخلفات إلى 600 طن يوميًا
استغاثة تهز كفر الشيخ.. أب: طفلي محروم من العلاج وأوراقه محتجزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس لجنة السياحة الدينية: قريبا سننهي تقرير موسم الحج السياحي هذا العام

شركات السياحة
شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن اللجنة بصدد الإنتهاء من تقريرها حول موسم الحج السياحي هذا العام ، مشيرا إلى أن التقرير يأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي وصلت للجنة خاصة من شركات السياحة المنظمة للحج بكافة برامجه ، وسيتم رفع التقرير إلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي لمناقشة كافة تفاصيله.

ملاحظات شركات السياحة 

وأضاف أحمد إبراهيم إلى ان اللجنة تلقت ملاحظات عدد من شركات السياحة حول وجود بعض الملاحظات بمخيمات برامج الخمس نجوم خاصة في مشعر عرفات وبالتحديد في مخيمي " 102 و110 " واعدت اللجنة تقريرا وافيا حول كافة ملاحظات الشركات بهذين المخيمين لمناقشته مع الشركة السعودية مقدمة الخدمة وبحث أسباب شكاوى الشركات وما قد يكون قد وقع من ضرر على أي من الحجاج.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية أن اللجنة تلقت كافة ملاحظات شركات السياحة بوجود بعض التجاوزات من أي من الشركات الأخرى بالمخيمات , مشيرا الى ان اللجنة تدخلت على الفور بعد تلقيها تلك الملاحظات وتم بالتنسيق مع شركة الضيافة السعودية إزالة أية مخالفات أو تجهيزات غير متفق عليها علي الفور كما أن اللجنة سوف تحقق في كيفية حدوث تلك التجاوزات ومحاسبة أي من المسؤولين عنها.

وتابع رئيس لجنة السياحة الدينية أن اللجنة والغرفة بأسرها تبذل قصارى جهدها لدعم عمل الغالبية العظمى من الشركات الملتزمة في خدمة عملائها خاصة من ضيوف الرحمن في رحلات الحج والعمرة ، مشددا على أن هدف الجميع بذل أقصى جهد للحفاظ على تميز الحج السياحي بكافة برامجه ، والسعي لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن ، وتعمل اللجنة على هذا الهدف طوال العام كله من اختيار أفضل الشركات مقدمة الخدمة وتوقيع العقود بكافة تفاصيل الخدمات مع بذل أقصى جهد لضمان تنفيذ تلك العقود وتقديم الخدمات المتفق عليها وأي قصور تقوم اللجنة برصده ومراجعته مع الشركات مقدمة الخدمة لبحث أسباب هذا القصور الذي لا يمر أبدا دون وقفة جادة مع المتسببين فيه.

الحج السياحي شركات السياحة السياحة غرفة شركات السياحة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

ترشيحاتنا

دعمًا للطلاب ورفعًا لمعنوياتهم... رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بمدينة نصر

دعمًا للطلاب ورفعًا لمعنوياتهم..."داود" يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بمدينة نصر

وكيل الأزهر خلال تفقده امتحانات الثناوية الأزهرية بالقسم الادبي

82 ألف طالب أدبي يؤدون امتحاني القرآن والحديث بالثانوية الأزهرية بدون مشاكل

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في ظاهرة النجوم الثاقبة.. اليوم

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الإعجاز في النجوم الثاقبة.. اليوم

بالصور

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد