رئيس لجنة السياحة الدينية: قريبا سننهي تقرير موسم الحج السياحي هذا العام

أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن اللجنة بصدد الإنتهاء من تقريرها حول موسم الحج السياحي هذا العام ، مشيرا إلى أن التقرير يأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي وصلت للجنة خاصة من شركات السياحة المنظمة للحج بكافة برامجه ، وسيتم رفع التقرير إلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي لمناقشة كافة تفاصيله.

ملاحظات شركات السياحة

وأضاف أحمد إبراهيم إلى ان اللجنة تلقت ملاحظات عدد من شركات السياحة حول وجود بعض الملاحظات بمخيمات برامج الخمس نجوم خاصة في مشعر عرفات وبالتحديد في مخيمي " 102 و110 " واعدت اللجنة تقريرا وافيا حول كافة ملاحظات الشركات بهذين المخيمين لمناقشته مع الشركة السعودية مقدمة الخدمة وبحث أسباب شكاوى الشركات وما قد يكون قد وقع من ضرر على أي من الحجاج.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية أن اللجنة تلقت كافة ملاحظات شركات السياحة بوجود بعض التجاوزات من أي من الشركات الأخرى بالمخيمات , مشيرا الى ان اللجنة تدخلت على الفور بعد تلقيها تلك الملاحظات وتم بالتنسيق مع شركة الضيافة السعودية إزالة أية مخالفات أو تجهيزات غير متفق عليها علي الفور كما أن اللجنة سوف تحقق في كيفية حدوث تلك التجاوزات ومحاسبة أي من المسؤولين عنها.

وتابع رئيس لجنة السياحة الدينية أن اللجنة والغرفة بأسرها تبذل قصارى جهدها لدعم عمل الغالبية العظمى من الشركات الملتزمة في خدمة عملائها خاصة من ضيوف الرحمن في رحلات الحج والعمرة ، مشددا على أن هدف الجميع بذل أقصى جهد للحفاظ على تميز الحج السياحي بكافة برامجه ، والسعي لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن ، وتعمل اللجنة على هذا الهدف طوال العام كله من اختيار أفضل الشركات مقدمة الخدمة وتوقيع العقود بكافة تفاصيل الخدمات مع بذل أقصى جهد لضمان تنفيذ تلك العقود وتقديم الخدمات المتفق عليها وأي قصور تقوم اللجنة برصده ومراجعته مع الشركات مقدمة الخدمة لبحث أسباب هذا القصور الذي لا يمر أبدا دون وقفة جادة مع المتسببين فيه.