بدء أولى رحلات عودة الحج السياحي البري إلى مصر بـ 4 حافلات

وصلت أولى رحلات عودة الحج السياحي البري، ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في طريقها إلى ميناء نوبيع المصري، وذلك بعد انطلاقها أمس من الأراضي المقدسة، عقب انتهاء الحجاج من أداء مناسك الحج لهذا الموسم.



أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن أولى الرحلات شملت 4 حافلات سياحية تقل 123 حاجاً، قادمين من مكة المكرمة.



وأضافت أن خطة العودة تشمل جميع حجاج السياحة القادمين براً بإجمالي 5700 حاج، يستقلون أكثر من 130 حافلة سياحية، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول آخر أفواج العودة إلى مصر يوم 8 يونيو الجاري.



وأكدت أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لحجاج السياحة خلال رحلة عودتهم إلى أرض الوطن، مشيدةً بمستوى التعاون والتنسيق الذي شهدته مختلف مراحل الموسم.



كما أثنت على التزام شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري، مؤكدة أن الاستعداد المبكر والتخطيط الجيد أسهما في نجاح الموسم، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الخدمات المقدمة للحجاج.