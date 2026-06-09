شركات السياحة: نظام جديد للتعاقد على مخيمات الخمس نجوم.. ومعاقبة المخالفين

عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعا مهما بحضور عدد من شركات السياحة التي قامت بتنظيم رحلات الحج السياحي هذا العام، يأتي الاجتماع في ضوء ما تقوم به اللجنة بالانتهاء من إعداد تقرير شامل حول موسم الحج هذا العام لعرضه ومناقشته داخل مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي , وكذلك مناقشته مع شركة الضيافة السعودية المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة هذا العام.

برامج الحج البري والاقتصادي



تم عقد الاجتماع بحضور أحمد إبراهيم رئيس اللجنة وجميع أعضائها، وعدد من شركات السياحة، وقد تمت مناقشة عدد من التفاصيل وملاحظات الشركات، وقد شهد الاجتماع الإشادة بتنظيم برامج الحج البري والاقتصادي وما شهدته برامجهما هذا العام من خدمات متميزة وغير مسبوقة، كما أشادوا بجهود اللجنة طوال العام الماضي لمساندة ودعم الشركات وتسهيل مهمتها في خدمة حجاجها

ملاحظات الخمس نجوم



وفيما يخص برامج حج الخمس نجوم أبدي عدد من الشركات خلال الاجتماع بعض الملاحظات خاصة بالمخيم رقم 102 الخاص بالخمس نجوم، من بين الملاحظات التي ذكرتها الشركات قلة عدد العمالة بالمخيم خاصة في مشعر عرفات مما ترتب عليه حدوث بعض الخلل بمنظومة النظافة بالمخيم، بجانب بعض التأخير والتباطؤ في إعادة الملئ للمشروبات والعصائر في بعض الامكان بالمخيم



ونظرا لاستخدام أجهزة تكييف عملاقة بمخيمات الخمس نجوم وما تسببه من مشاكل في حال تعطلها و التأثير على حرارة المخيمات، تم الإتفاق على الية تضمن وجود عدد من أجهزة التكييف داخل المخيم الواحد بحيث إذا تعطل بعضها يتم تعويضه بباقي الأجهزة.

واكد رئيس اللجنة أنه سيتم إعداد تقرير بكل الملاحظات التي طرحتها الشركات ومناقشتها مع شركة تقديم الخدمة للوقوف على اسبابها ومدي تأثيرها علي الحجاج والشركات، ومطابقتها بالعقد المبرم واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الحجاج



استمرار تميز البري والاقتصادي

كما تم الإتفاق خلال الإجتماع على إستمرار الترقية والتنظيم المتميز ببرامج حج البري والاقتصادي ووعدت اللجنة على بالعمل على زيادة خدمات تلك البرامج المواسم المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام التي توليه الغرفة والوزارة لتلك البرامج لما تضمه من شريحة كبيرة ومهمة من المواطنين لهذين المستويين

أما فيما يخص الخمس نجوم تم الاتفاق على وضع نظام للتعاقد وتقديم الخدمات بالمخيمات وبما يلائم الطبيعة الخاصة لحج الخمس نجوم والخدمات المقدمة له

معاقبة المخالفين



وفيما يخص ملاحظات الشركات حول حدوث بعض التجاوز من قلة من شركات السياحة ببعض المخيمات تم الاتفاق على التحقيق في هذا الأمر، وأكد رئيس لجنة السياحة الدينية أنه سيتم توقيع الجزاءات والعقوبات المناسبة والمتوافقة مع القوانين المنظمة لعمل شركات السياحة في تنظيم رحلات الحج والعمرة واللوائح المنظمة لها ضد كل من يثبت مخالفته وتجاوزه في حق باقي شركات السياحة.

كما أكد رئيس لجنة السياحة الدينية أنه سيتم وضع نظام إلكتروني لتوزيع أماكن الحجاج داخل مخيمات السياحة بكافة البرامج مع تغذية هذا السيستم بالمعلومات المطلوبة عن شركات السياحة و أعداد حجاجها وبرامجها التي تنظمها على أن يتم توزيع أماكن الحجاج بالمخيمات دون تدخل بشري



تطوير شامل



وأضاف أحمد إبراهيم أنه سيتم تنفيذ حركة تطوير واسعة فيما يخص إدارة السياحة الدينية بالغرفة وإضافة أعداد من الموظفين تواكب التوسع في انشطة الحج والعمرة والسياحة الدينية وتلبية مطالب الشركات

وتم الاتفاق على فتح قنوات التواصل طوال العام بين اللجنة وشركات السياحة وزيادة معدلات التعاون المشترك بينهما طوال موسم الحج وفي المراحل التجهيزية له، مع الاستعانة بأعضاء من الجمعية العمومية في كل مستوى من مستويات الحج لمتابعة تنفيذ العقد المبرم مع شركة الخدمه والتواصل مع لجنة السياحة الدينية في حال وجود أي تعديلات تراها المجموعة المختارة في المتابعة.