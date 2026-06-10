تفاصيل رسائل إيران إلى أمريكا وإسرائيل على طاولة المفاوضات

كشف مصطفى عبد الرحمن، الباحث في العلاقات الدولية، أنه في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ، عبر الوسيط الباكستاني نجد طهران تبعث رسائل للطرف الآخر بقدرتها على استئناف الحرب.



وتابع عبد الرحمن ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن إيران في إطار الرد على إسرائيل بشأن ما حدث في الضاحية الجنوبية تبعث رسائل بأنها لن تترك حزب الله بمفرده مرة أخرى.

وأكد مصطفى عبد الرحمن، الباحث في العلاقات الدولية، أن إسرائيل تؤكد لحلفائها الإقليميين أنها لن تتركهم وحيدين في مواجهة إيران كما حدث في عام 2024.

وشدد على أن حرب تل أبيب على حزب الله في 2024 ، أدى إلى إضعافه ميدانيًا إلى جانب اغتيال زعيمه حسن نصر الله، موضحا أن إضعاف الحزب ينعكس على إضعاف قدرة إيران بشأن الرد على إسرائيل.

