حزب الإصلاح: نطالب بتعديلات حاسمة وفورية على قانون حماية المنافسة قبل إقراره
شاهد| بقع حمراء تثير القلق على شواطئ البحر الأحمر .. القصة الكاملة
إعلامي: خوان بيزيرا سبايدر مان الزمالك
سعر الدولار اليوم السبت بعد الارتفاع الأخير
طاجن الفزع .. قرار عاجل فى واقعة العثور على برص داخل وجبة بسوهاج
واشنطن بوست: تزايد الضغوط السياسية على ترامب بعد أسبوع من الانتكاسات
بعد مباراة مثيرة .. صعود يورك سيتي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي
الساعة الصفر التي لم تُنفذ.. كواليس خطة إسقاط النظام الإيراني قبل انهيارها المفاجئ
صحتكم مسئوليتنا.. عيادات تخصصية وفحوصات متقدمة وصيدلية مجانية لمواطني سيناء
الرئيس الأوكراني يعلن استعداده لجولة مفاوضات جديدة مع روسيا والولايات المتحدة
حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو
عبدالأمير الفرج: تنفيذ بدائل مضيق هرمز صعب.. والأزمة تهدد التجارة العالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبحث وقف إطلاق النار.. حماس تختتم زيارة مهمة إلى ماليزيا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أنهى وفد قيادي من حركة "حماس" زيارة رسمية إلى ماليزيا، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين، أبرزها اجتماع مع نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية بحثت اللقاءات آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، خاصة ما يتعلق بالمفاوضات الجارية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب التدهور الإنساني الحاد في قطاع غزة. 

كما تطرق النقاش إلى الانتهاكات في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على الفلسطينيين والانتهاكات بحق الأسرى.

وناقش الجانبان آليات تعزيز الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، من خلال مبادرات عملية ومشاريع محددة تستهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.

وضم الوفد قيادات بارزة من الحركة، من بينهم باسم نعيم، مسؤول العلاقات العربية والإسلامية، وفوزي برهوم، إلى جانب ممثل الحركة في ماليزيا.

وفي ختام الزيارة، أعرب وفد "حماس" عن تقديره لمواقف ماليزيا الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق مع مختلف الأطراف لتعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته.

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق أم الحسد؟ احذر قتله

الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح

أخبار السيارات | بورش تطلق أقوى عربية كهربائية وBYD تكشف عن فورمولا X

ظهور بورش كايين كوبيه الكهربائية بقوة 1140 حصانًا

أخبار السيارات| 5 سيارات يابانية 2026 في مصر تبدأ من 645 ألف جنيه.. جيلي تقدم مونجارو i-HEV الجديدة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

