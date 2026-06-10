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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل رحيله.. عبد العزيز مخيون يكشف كواليس خلافه مع أحمد زكي ومشهد المصالحة الأخير

الفنان الراحل عبد العزيز مخيون
الفنان الراحل عبد العزيز مخيون
أوركيد سامي

كشف الفنان الراحل عبد العزيز مخيون عن كواليس خلاف فني جمعه بالنجم الراحل أحمد زكي خلال أحد الأعمال الفنية، مؤكدًا أن الخلاف لم يكن شخصيًا بقدر ما كان مرتبطًا بوجهة نظره تجاه بعض التعديلات التي طرأت على السيناريو.

وخلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أوضح عبد العزيز مخيون أن الأزمة بدأت عندما تم إجراء تعديلات على سيناريو أحد الأعمال الفنية، معتبرًا أن هذه التغييرات جاءت لصالح أحمد زكي على حساب بعض الجوانب الفنية الأخرى داخل العمل، وهو ما دفعه للتعبير عن رأيه بصراحة.

وأشار مخيون إلى أن تصريحاته تسببت في غضب أحمد زكي، الأمر الذي أدى إلى فتور العلاقة بينهما لفترة طويلة، لافتًا إلى أن النجم الراحل امتنع عن الحديث معه لمدة وصلت إلى عامين كاملين بسبب هذا الخلاف.

وأضاف أن هذه الفترة شهدت حالة من الجفاء بينهما، رغم ما كان يجمعهما من تقدير فني واحترام متبادل، مؤكدًا أن الخلافات الفنية أمر طبيعي في الوسط الفني، خاصة بين الفنانين أصحاب الرؤى المختلفة والحرص الشديد على جودة الأعمال التي يقدمونها للجمهور.

وأوضح عبد العزيز مخيون أن النهاية كانت مختلفة تمامًا، إذ قرر زيارة أحمد زكي أثناء وجوده بالمستشفى خلال فترة مرضه، في خطوة إنسانية أنهت سنوات الخلاف والجفاء. وأكد أن اللقاء كان مؤثرًا للغاية، حيث تصالحا وتبادلا الحديث بروح من الود والمحبة، لتعود العلاقة بينهما كما كانت من قبل.

وأكد مخيون أن أحمد زكي كان فنانًا استثنائيًا وصاحب موهبة نادرة تركت بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن الخلافات لا يمكن أن تلغي قيمة الفنان الحقيقية أو مكانته الكبيرة في قلوب زملائه والجمهور.

وتأتي هذه التصريحات لتكشف جانبًا إنسانيًا من العلاقة بين اثنين من أبرز نجوم الفن المصري، حيث انتصرت مشاعر الود والتقدير في النهاية على أي خلافات فنية، لتظل ذكرى المصالحة بينهما واحدة من المواقف المؤثرة التي تحدث عنها عبد العزيز مخيون قبل رحيله.

الفنان الراحل عبد العزيز مخيون اخبار الفن نجوم الفن

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