قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الإصلاح: نطالب بتعديلات حاسمة وفورية على قانون حماية المنافسة قبل إقراره
شاهد| بقع حمراء تثير القلق على شواطئ البحر الأحمر .. القصة الكاملة
إعلامي: خوان بيزيرا سبايدر مان الزمالك
سعر الدولار اليوم السبت بعد الارتفاع الأخير
طاجن الفزع .. قرار عاجل فى واقعة العثور على برص داخل وجبة بسوهاج
واشنطن بوست: تزايد الضغوط السياسية على ترامب بعد أسبوع من الانتكاسات
بعد مباراة مثيرة .. صعود يورك سيتي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي
الساعة الصفر التي لم تُنفذ.. كواليس خطة إسقاط النظام الإيراني قبل انهيارها المفاجئ
صحتكم مسئوليتنا.. عيادات تخصصية وفحوصات متقدمة وصيدلية مجانية لمواطني سيناء
الرئيس الأوكراني يعلن استعداده لجولة مفاوضات جديدة مع روسيا والولايات المتحدة
حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو
عبدالأمير الفرج: تنفيذ بدائل مضيق هرمز صعب.. والأزمة تهدد التجارة العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لغز الـ100 قنبلة نووية .. مخزون إيران الغامض يثير القلق العالمي

محمود عبد القادر

سلط تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الضوء على ما يصفه بـ"المشكلة الإيرانية الخفية"، حيث تتزايد التساؤلات حول مصير كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وسط غموض يلف مواقع تخزينها.

وتتحدث تقارير متكررة عن احتمال وجود نحو نصف طن من اليورانيوم مدفون داخل مجمع تعرض لقصف سابق، في حين تمتلك إيران ما يصل إلى 11 طنًا من اليورانيوم بمستويات تخصيب مختلفة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الكمية، بعد استكمال تخصيبها، قد تكفي لإنتاج عدد من القنابل النووية يفوق الترسانة النووية الإسرائيلية، مع بقاء موقع هذا المخزون غير معروف حتى الآن.

ويعد مصير اليورانيوم عالي التخصيب أحد أبرز محاور النقاش بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن هذه المفاوضات لا تجرى فعليًا بشكل مباشر. 

وتشير التقديرات إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا اليورانيوم، القريب من المستوى العسكري، مدفون داخل منشآت أنفاق تم استهدافها في يونيو الماضي، إلا أن هذه الكمية لا تمثل سوى جزء محدود من إجمالي المخزون.

وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز" عن مفتشين دوليين، فإن إيران تمتلك حاليًا نحو 11 طنًا من اليورانيوم المخصب بدرجات متفاوتة. ومع استمرار عمليات التخصيب، قد تصل القدرة الإنتاجية إلى نحو 100 قنبلة نووية، وهو رقم يتجاوز التقديرات الأجنبية للترسانة النووية الإسرائيلية التي تقدر بحوالي 90 قنبلة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم هذا المخزون تراكم بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمه باراك أوباما، حيث كانت طهران قد نقلت سابقًا نحو 12.5 طن من اليورانيوم إلى روسيا، ما يعادل 97% من مخزونها آنذاك، تاركةً كميات محدودة للغاية.

غير أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018 دون بديل، دفع إيران إلى تسريع وتيرة التخصيب، بعدما لم تكن تمتلك حينها مواد كافية لصنع قنبلة واحدة. وخلال التصعيد الحالي، تحدث ترامب عن احتمال تنفيذ غارة للسيطرة على نصف طن من اليورانيوم عالي التخصيب، وهي كمية تكفي لإنتاج نحو 10 قنابل، دون التطرق إلى إجمالي المخزون الكبير.

يذكر أن إيران بدأت برنامج التخصيب الصناعي عام 2006، ورفعت النسبة إلى 20% في 2010، وهو الحد الفاصل بين الاستخدامات المدنية والعسكرية، قبل أن تواصل رفع مستويات التخصيب لاحقًا. ووفقًا لاتفاق أوباما، كان من المفترض ألا تتجاوز نسبة التخصيب 3.67%، مع سقف مخزون يبلغ 300 كيلوجرام حتى عام 2030، إلا أن هذه القيود سقطت بعد إعادة فرض العقوبات.

وفي عام 2021، عادت إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، ثم رفعت بعض المخزون إلى 60% عقب انفجار غامض في منشأة نطنز نُسب إلى إسرائيل، وهي نسبة تقترب كثيرًا من المستوى العسكري.

وفي يونيو 2025، أعلنت إدارة ترامب أن ضربات استهدفت منشآت تخصيب رئيسية أدت إلى "تدمير البرنامج"، غير أن مسؤولين أكدوا لاحقًا أن البرنامج لم يُدمر بالكامل، بل تأجل فقط.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران حاليًا نحو 10.9 أطنان من اليورانيوم المخصب بنسب تتراوح بين 2% و60%. ويرى خبراء أن استمرار التخصيب قد يمكن طهران من إنتاج ما بين 35 إلى 100 قنبلة نووية، بحسب قدراتها التقنية.

ولا يزال موقع هذا المخزون غير واضح، ما يمنح إيران ورقة ضغط استراتيجية، إلى جانب الغموض المحيط بمنشأة تخصيب جديدة يُرجّح وجودها في منطقة أصفهان داخل شبكة أنفاق جبلية، ما يصعّب رصدها أو استهدافها.

وفي هذا السياق، نقلت “نيويورك تايمز” عن خبير نووي من جامعة هارفارد قوله إن "المعرفة لا يمكن قصفها"، مشيرًا إلى أن الطبيعة الجغرافية الجبلية لإيران تتيح لها إخفاء منشآت صغيرة نسبيًا، ومواصلة تطوير برنامجها النووي بشكل سري.

إسرائيل اليورانيوم المخصب إيران 100 قنبلة نووية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكالة الدولية للطاقة الذرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

النمل في البيت

هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق أم الحسد؟ احذر قتله

حالة الطقس

الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | بورش تطلق أقوى عربية كهربائية وBYD تكشف عن فورمولا X

بورش كايين

ظهور بورش كايين كوبيه الكهربائية بقوة 1140 حصانًا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات يابانية 2026 في مصر تبدأ من 645 ألف جنيه.. جيلي تقدم مونجارو i-HEV الجديدة

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد