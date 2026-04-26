مفاجأة.. موقف محمود بنتايج من مباراة الزمالك وإنبي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تطورات حالة محمود بنتايج، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه بات جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في مواجهة إنبي المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

ولم يشارك اللاعب في لقاء بيراميدز الأخير بسبب إصابته في العضلة الضامة، مما أدى إلى استبعاده من اللقاء ويسعى الجهاز الفني لمعرفة موقف اللاعب من لقاء إنبي من خلال الفحص الطبي.

موعد مباراة الزمالك وإنبى

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول.

وأنهى الزمالك تحضيراته للمباراة بعد أن خاض تدريباته على ملعب الكلية الحربية، عقب حصول اللاعبين على راحة قصيرة، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل الفريق.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.