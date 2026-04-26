شادي علي مخرج «السوق الحرة»: أميل أكثر إلى أعمال كوميديا الفرس

كشف المخرج شادي علي عن التحديات التى واجهته خلال تولي مسئولية إخراج مسلسل “السوق الحرة”، مؤكدا أنه يميل إلى أعمال كوميديا الفرس.

وقال شادي علي: “أميل إلى كوميديا الفرس، وأعجبت بفكرة المسلسل كونها قائمة على هذا الأمر، ومن هنا بدأت التحديات، تحديدا عند اختيار فريق المسلسل من الأبطال الذين وافقوا على الفور عند عرض الفكرة عليهم”.

تفاصيل مسلسل السوق الحرة

وتحدث الفنان محمد ثروت عن شخصية جمعة مسئول شئون العاملين فى المطار، وكيف استطاع أن يقدم هذه الشخصية بطريقة كوميدية لتخطف الأنظار.

من جهته، تطرق الفنان محمد رضوان إلى تفاصيل شخصية “كاظم” الذي حقق حلمه بامتلاك مطار خاص به، ما خلق حالة من الجدل لدى الجمهور خاص مع فكرة صفة البخل التى تتسخ بشخصيته.

بينما كشف حسام داغر عن شخصية أشرف التى قدمها بالعمل، حيث يظهر كدكتور إلا أنه ليس له فى الطب.

أما دينا محسن “ويزو”، فتحدثت عن شخصية ندى آيلاينار، والتى تهتم بالمكياج وتقوم ببيع سلع مضروبة.

وتحدث المؤلف هشام يحيى عن كواليس كتابته لسيناريو العمل وكيفية تطويرها حتى ظهرت إلى النور، وأصعب المشاهد التى واجهته أثناء الكتابة.

كما تطرق المخرج شادي علي إلى كيفية اختياره لكل هؤلاء الكوميديانات فى هذا العمل وفكرة تقديم عمل فني بعتمد على اللامنطق.

وأخيرا كشفت المنتجة شرين مجدي عن الصعوبات التى واجهتها فى إنتاج هذا العمل والتحديات التى حاولت تذليلها بفريق العمل حتي يخرج إلى النور بهذه الطريقة التى أحبها الجمهور.