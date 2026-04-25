طريقة عمل المكرونة بالصلصة والريحان

تعد المكرونة بالصلصة والريحان من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص خاصة الشباب والأطفال.

فكيف تعديها بمذاق شهي

نعرض لكم طريقة عمل مكرونة بالصلصة والريحان من خلال خطوات الشيف نهال شناوي مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير



مكرونة مسلوقة

١٥٠ جرام طماطم مجففة

عصير طماطم لتر

معلقة صلصة

٤ فصوص ثوم مفروم

ريحان مفروم

ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة ريحان مجفف نص

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

زيت زيتون

طريقة عمل مكرونة بصوص الطماطم والريحان



شوحي الثوم والريحان المفروم مع زيت الزيتون ثم ضعي الريحان المجفف ثم يضاف الطماطم المجففة والثوم البودر قلبيهم حتى تفوح الرائحة ثم ضعي الصلصة وعصير الطماطم ثم اضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي جميع المكونات وتقدم.