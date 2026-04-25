إشارات متضاربة في إسلام آباد .. تحركات دبلوماسية تنذر بإعادة مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية

قالت الإعلامية راشا نبيل، مراسلة قناة العربية من إسلام آباد، إن المشهد السياسي والدبلوماسي يشهد حالة من التغير السريع بين التهدئة والتوتر، في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر الوساطة الباكستانية.

وأوضحت “راشا” خلال برنامج الحكاية، أن الأجواء لا تزال غير مستقرة، حيث تظهر مؤشرات على تقدم محدود في بعض اللحظات، يعقبه تراجع أو تجميد للمسار التفاوضي، مشيرة إلى أن عودة الوفود الإيرانية إلى إسلام آباد مرة أخرى قد تعني وجود محاولة لإحياء المفاوضات، لكن دون تأكيد نهائي حتى الآن.

وأكدت أن التطورات الحالية تعكس “حالة من إعادة التموضع السياسي”، وأن أي تحرك للوفود الرسمية قد يكون مؤشرًا على انفراجة محتملة، إلا أن الصورة النهائية لا تزال غير واضحة بسبب تعدد الرسائل المتبادلة بين الأطراف.