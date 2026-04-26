طفلة ومعجبة يفاجئان فارس كرم في حفله بالمكسيك

أحيا الفنان فارس كرم، حفل غنائي له ليلة أمس السبت 25 أبريل، في المكسيك ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وتفاعل الجمهور مع أغاني فارس كرم، طوال الحفل، إذ صعدت طفلة لتلتقط صورة معه، بينما قامت إحدى معجباته بالرقص على المسرح مع أغانيه.

وقدم فارس كرم، لجمهوره خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، منها: (قلة أدب، طيابو، بلوك) وغيرها من الأغاني.

وقبل عدة أشهر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، آخر أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، الجديد التي تحمل اسم “طيابو”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنية “طيابو” لـ فارس كرم، من كلمات فراس سعد الدين، وألحان سليم سلامة، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

وبذلك تكون اكتملت جميع أغاني ألبوم فارس كرم الجديد، بعد طرح أخر أغانيه “طيابو”.

كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت خامس أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، الجديد والتي تحمل اسم “نايمة وبكل ثقة”.

أغنية “نايمة وبكل ثقة” لـ فارس كرم، تم طرحها عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، رابع أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، التي تحمل اسم “بلوك”، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

وحققت أغنية “بلوك” لـ فارس كرم، ربع مليون مشاهدة، بعد ساعات من طرحها.

أغنية “بلوك” لـ فارس كرم، من كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.