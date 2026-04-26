الكويت تدين محاولة اقتحام مسلح خلال فعالية حضرها ترامب في واشنطن

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت لمحاولة الاقتحام المسلح لإحدى القاعات التي كان يتواجد فيها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك خلال فعالية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وعبرت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، عن تضامن دولة الكويت مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، مجددة موقفها الرافض لكافة أشكال العنف.