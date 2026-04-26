تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي

الحد الأقصى للسحب النقدي
الحد الأقصى للسحب النقدي
خالد يوسف

تتصدر مسألة حد السحب اليومي والإيداع النقدي اهتمام العملاء، خاصة بعد إعلان البنك الأهلي المصري عن تعديلات جديدة في السياسات المصرفية، حيث يحرص المتعاملون على معرفة حدود السحب والإيداع النقدي وتأثيرها على معاملاتهم اليومية، في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات البنكية الرقمية وماكينات الصراف الآلي ATM، لضمان إدارة الأموال بسهولة وبدون مشكلات.

تعزيز ثقافة المدفوعات الإلكترونية

عقب القرار الأخير لـ البنك المركزي المصري بـ تثبيت أسعار الفائدة، تزايدت تساؤلات المواطنين حول الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي لعام 2026، سواء من داخل فروع البنوك أو عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق "إنستاباي". 

ويأتي هذا الترقب في ظل سعي البنك المركزي لتنظيم حركة السيولة النقدية وتعزيز ثقافة المدفوعات الإلكترونية، مما جعل من الضروري لكل عميل معرفة السقف المحدد لمعاملاته اليومية لتجنب أي عوائق طارئة.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

كان البنك المركزي قرر في إبريل الماضي، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.

وحدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، كما حدد أيضا الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية.

الحد الأقصى للسحب اليومي من  ATM

يصل الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM إلى 30 ألف جنيه مصري، بعد قرار المركزي الأخير.

تأتي هذه التحديثات في إطار تنظيم المعاملات المالية اليومية وتسهيل عمليات السحب والإيداع للعملاء، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو عبر فروع البنوك، مع توضيح الحدود القصوى لكل نوع من المعاملات.

حد السحب اليومي في البنوك

قرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

زيادة حد الإيداع عبر ماكينات البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي، رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة ببطاقات الخصم المباشر، في خطوة تستهدف تعزيز استخدام الخدمات المصرفية الرقمية وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع.

وجاءت الحدود الجديدة للإيداع كالتالي:

ـ 100 ألف جنيه يومياً

ـ 500 ألف جنيه شهرياً

ويشمل هذا القرار عملاء الأفراد والشركات، ما يتيح إجراء عمليات الإيداع بسهولة وفي أي وقت من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.

حد السحب من تطبيق إنستاباي

يمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك عبر الحساب البنكي الذي يتم تسجيله على التطبيق، وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

