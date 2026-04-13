البرتغالي كارلوس كيروش يتولى تدريب منتخب غانا
تحذير للرجال.. طعام موجود في كل بيت يسبب سرطان البروستاتا
المساواة في الميراث أبرزها.. ملامح مشروع قانون الأسرة للمسيحيين
حصار موانئ إيران.. خطة ترامب لشل حركة نفط طهران | تفاصيل
إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ| صور
كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة
شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة
البنك الأهلي يقلب الطاولة على المقاولون العرب بثنائية مثيرة في دوري نايل
طقس الثلاثاء 14 أبريل 2026 ودرجات الحرارة في مصر
غدا.. انبعاث روائح تشبه الحريق مصحوبا بالدخان بمحطة عدلي منصور وتنويه من الهيئة القومية للأنفاق
خطوة بخطوة.. كيف تحجز شقتك عبر منصة مصر الرقمية؟ وما حدود الدخل المطلوبة؟
ترامب يفاجئ عاملة دليفري بـ100 دولار بقشيش أثناء استلام وجبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

الشهادات البنكيه
الشهادات البنكيه
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل أوعية الادخار المتاحة في البنوك، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، ويأتي في مقدمتها الشهادات الادخارية التي تقدم عوائد تنافسية تضمن الحفاظ على قيمة المدخرات وتحقيق دخل دوري ثابت.

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغرٍ يفتح الطريق امام تحقيق مكاسب غير مسبوقة
 

وفي هذا الإطار، يقدم البنك الأهلي المصري شهادة الادخار «البلاتينية» بعائد متناقص لمدة 3 سنوات، حيث تبدأ بنسبة 22% في السنة الأولى، ثم تنخفض إلى 17.5% في السنة الثانية، وتصل إلى 13% في السنة الثالثة، مع إتاحة الاكتتاب بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتتيح الشهادة للعميل إمكانية الشراء من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات، أو عبر القنوات الرقمية مثل «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل»، كما توفر مزايا تمويلية متعددة، من بينها إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية، إلى جانب إمكانية استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، مع ضمان استرداد أصل المبلغ كاملا بنهاية مدة الشهادة.

الشهادات البنكيه

وفيما يتعلق بالعائد، يحقق استثمار مبلغ 300 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج إجمالي أرباح يصل إلى 157500 جنيه خلال 3 سنوات، حيث يبلغ العائد في السنة الأولى 66000 جنيه، وفي السنة الثانية 52500 جنيه، بينما يصل في السنة الثالثة إلى 39000 جنيه.

كما يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الخماسية بعائد شهري ثابت لمدة 5 سنوات بنسبة 14.25% سنويا، يتم صرفه بشكل شهري، وبحد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه.

افضل استثمار.. شهادة 22%  من البنك الأهلي 
 

الشهادات البنكيه

ويقدم البنك أيضا شهادة «أمان المصريين» لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 13% سنويا، بحد أدنى للاكتتاب 500 جنيه وحد أقصى 2500 جنيه، وهي موجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الشهادة البلاتينية بعائد ثابت لمدة 3 سنوات بنسبة 16% سنويا يصرف شهريا، ما يمنح العملاء مرونة في اختيار نوع العائد المناسب سواء كان ثابتا أو متدرجا وفقا لاحتياجاتهم المالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

وسام أبو علي

رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

ترشيحاتنا

سلوي عثمان

سلوى عثمان: ياسر جلال قدم دوره في كلهم بيحبوا مودي بشكل رائع

ناهد السباعي

من أمام البحر...ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

سيد رجب

وفاة والد زوجة سيد رجب والجنازة غدا

بالصور

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد