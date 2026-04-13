شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل أوعية الادخار المتاحة في البنوك، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، ويأتي في مقدمتها الشهادات الادخارية التي تقدم عوائد تنافسية تضمن الحفاظ على قيمة المدخرات وتحقيق دخل دوري ثابت.

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغرٍ يفتح الطريق امام تحقيق مكاسب غير مسبوقة



وفي هذا الإطار، يقدم البنك الأهلي المصري شهادة الادخار «البلاتينية» بعائد متناقص لمدة 3 سنوات، حيث تبدأ بنسبة 22% في السنة الأولى، ثم تنخفض إلى 17.5% في السنة الثانية، وتصل إلى 13% في السنة الثالثة، مع إتاحة الاكتتاب بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتتيح الشهادة للعميل إمكانية الشراء من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات، أو عبر القنوات الرقمية مثل «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل»، كما توفر مزايا تمويلية متعددة، من بينها إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية، إلى جانب إمكانية استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، مع ضمان استرداد أصل المبلغ كاملا بنهاية مدة الشهادة.

وفيما يتعلق بالعائد، يحقق استثمار مبلغ 300 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج إجمالي أرباح يصل إلى 157500 جنيه خلال 3 سنوات، حيث يبلغ العائد في السنة الأولى 66000 جنيه، وفي السنة الثانية 52500 جنيه، بينما يصل في السنة الثالثة إلى 39000 جنيه.

كما يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الخماسية بعائد شهري ثابت لمدة 5 سنوات بنسبة 14.25% سنويا، يتم صرفه بشكل شهري، وبحد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه.

ويقدم البنك أيضا شهادة «أمان المصريين» لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 13% سنويا، بحد أدنى للاكتتاب 500 جنيه وحد أقصى 2500 جنيه، وهي موجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الشهادة البلاتينية بعائد ثابت لمدة 3 سنوات بنسبة 16% سنويا يصرف شهريا، ما يمنح العملاء مرونة في اختيار نوع العائد المناسب سواء كان ثابتا أو متدرجا وفقا لاحتياجاتهم المالية.