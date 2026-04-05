الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بسرعة شحن طلقة| أوبو تطلق بارور بنك جديدا.. إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

أعلنت شركة أوبو أنها ستكشف قريبا النقاب عن هاتفي أوبو فايند إكس 9 إس برو وفايند إكس 9 ألترا، وذلك في 21 أبريل.

على الجانب الآخر، أكدت الشركة أيضا أنها ستكشف عن العديد من الأجهزة اللوحية الجديدة، وسيشهد الحدث نفسه أيضاً إطلاق باوربنك جديد بسعة 15000 مللي أمبير وشاحن جديد بتقنية نيتريد الجاليوم. 

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات، من المتوقع أن يأتي الباوربنك الجديد Oppo SuperVOOC 120W بسعة 15000 مللي أمبير كحل فائق السرعة للشحن، ويدعم طاقة خروج تصل إلى 120 واط، ما يُمكّن هواتف Oppo وهواتف OnePlus المتوافقة من الشحن بأقصى سرعة ممكنة، ما يجعله مثالياً للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على أجهزتهم طوال اليوم ويحتاجون إلى شحن سريع أثناء السفر. 

يتوفر الباوربنك بألوان مميزة مثل البرتقالي والأسود، ويعد من أبرز مميزاته توافقه مع أحدث لوائح السلامة لبطاريات الشحن المحمولة عالميا، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2027. 

وأكدت شركة أوبو أن الباوربنك قد اجتاز بنجاح سلسلة من الاختبارات الصارمة، بما في ذلك مقاومة الضغط، وتحمل درجات الحرارة العالية، ومحاكاة التقادم على المدى الطويل.

وتهدف هذه الاختبارات إلى الحد من المخاطر مثل ارتفاع درجة الحرارة والدوائر القصيرة الداخلية أثناء الاستخدام المطول.

ومن المتوقع أيضًا أن يتميز الجهاز بتقنية "Ice Shield" الجديدة للبطارية من أوبو.

تتضمن هذه التقنية آليات أمان مُحسّنة، وإمكانية تخزين وعرض بيانات حالة البطارية عبر برنامج، ما يمنح المستخدمين رؤية أوضح لحالة البطارية المحمولة بمرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب اللوائح الجديدة ميزات تتبع، ما يعني أن المستخدمين يمكنهم الوصول إلى معلومات أساسية عن البطارية، مثل تفاصيل الشركة المصنعة.

إلى جانب بنك الطاقة، فتحت أوبو باب الطلبات المسبقة لشاحن GaN ثنائي المنافذ صغير الحجم بقدرة 120 واط، متوفر بتصميم أنيق بلونين.

ويعد من المتوقع أن يُكمّل هذا الشاحن بنك الطاقة بقدرات شحن سريعة مماثلة، ولكن بحجم أصغر وأكثر ملاءمة للجيب.

يعد كلا المنتجين متاحان حاليًا للحجز المسبق على متجر أوبو الرسمي، ومن المتوقع إطلاقهما بالتزامن مع سلسلة هواتف Find X9 القادمة. 

لم يتم تأكيد تفاصيل الأسعار بعد، ولكن من المتوقع أن تتوسع فترة التوفر مع اقتراب موعد الإطلاق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

حازم إمام

حازم إمام: ناصر منسي أحسن رأس حربة في مصر

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق بعد فوز الزمالك على المصري: هنشوف كورة من نار في الدوري

طارق السيد

طارق السيد: روح البطولة موجودة في لاعبي الزمالك

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد