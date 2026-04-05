بسرعة شحن طلقة| أوبو تطلق بارور بنك جديدا.. إليك أهم مواصفاته

أعلنت شركة أوبو أنها ستكشف قريبا النقاب عن هاتفي أوبو فايند إكس 9 إس برو وفايند إكس 9 ألترا، وذلك في 21 أبريل.

على الجانب الآخر، أكدت الشركة أيضا أنها ستكشف عن العديد من الأجهزة اللوحية الجديدة، وسيشهد الحدث نفسه أيضاً إطلاق باوربنك جديد بسعة 15000 مللي أمبير وشاحن جديد بتقنية نيتريد الجاليوم.

باوربنك أوبو Oppo SuperVOOC

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات، من المتوقع أن يأتي الباوربنك الجديد Oppo SuperVOOC 120W بسعة 15000 مللي أمبير كحل فائق السرعة للشحن، ويدعم طاقة خروج تصل إلى 120 واط، ما يُمكّن هواتف Oppo وهواتف OnePlus المتوافقة من الشحن بأقصى سرعة ممكنة، ما يجعله مثالياً للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على أجهزتهم طوال اليوم ويحتاجون إلى شحن سريع أثناء السفر.

يتوفر الباوربنك بألوان مميزة مثل البرتقالي والأسود، ويعد من أبرز مميزاته توافقه مع أحدث لوائح السلامة لبطاريات الشحن المحمولة عالميا، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2027.

وأكدت شركة أوبو أن الباوربنك قد اجتاز بنجاح سلسلة من الاختبارات الصارمة، بما في ذلك مقاومة الضغط، وتحمل درجات الحرارة العالية، ومحاكاة التقادم على المدى الطويل.

وتهدف هذه الاختبارات إلى الحد من المخاطر مثل ارتفاع درجة الحرارة والدوائر القصيرة الداخلية أثناء الاستخدام المطول.

ومن المتوقع أيضًا أن يتميز الجهاز بتقنية "Ice Shield" الجديدة للبطارية من أوبو.

تتضمن هذه التقنية آليات أمان مُحسّنة، وإمكانية تخزين وعرض بيانات حالة البطارية عبر برنامج، ما يمنح المستخدمين رؤية أوضح لحالة البطارية المحمولة بمرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب اللوائح الجديدة ميزات تتبع، ما يعني أن المستخدمين يمكنهم الوصول إلى معلومات أساسية عن البطارية، مثل تفاصيل الشركة المصنعة.

إلى جانب بنك الطاقة، فتحت أوبو باب الطلبات المسبقة لشاحن GaN ثنائي المنافذ صغير الحجم بقدرة 120 واط، متوفر بتصميم أنيق بلونين.

ويعد من المتوقع أن يُكمّل هذا الشاحن بنك الطاقة بقدرات شحن سريعة مماثلة، ولكن بحجم أصغر وأكثر ملاءمة للجيب.

يعد كلا المنتجين متاحان حاليًا للحجز المسبق على متجر أوبو الرسمي، ومن المتوقع إطلاقهما بالتزامن مع سلسلة هواتف Find X9 القادمة.

لم يتم تأكيد تفاصيل الأسعار بعد، ولكن من المتوقع أن تتوسع فترة التوفر مع اقتراب موعد الإطلاق.