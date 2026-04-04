بتصميم مختلف وكاميرا خارقة.. شاهد تسريب صور جديد لـ أوبو Find X9 Ultra

قبل موعد حدث الإطلاق المقرر في 21 أبريل، تواصل شركة أوبو الكشف تدريجيا عن أبرز تفاصيل هواتف سلسلة X9 المرتقبة، وعلى رأسها هاتفا Find X9 Ultra وFind X9s Pro.

ومن المتوقع أن يحتفظ إصدار أوبو Oppo Find X9 Ultra بوحدة كاميرا دائرية كبيرة مشابهة للجيل السابق، إلا أن تسريبات حديثة تشير إلى وجود بعض التعديلات في التصميم.

مواصفات أوبو Find X9 Ultra

وفي تطور جديد، ظهرت صورة مسربة لهاتف Find X9 Ultra على منصة “ويبو”، كاشفة بوضوح عن التصميم الخلفي المعاد صياغته.

ويبرز في الهاتف إطار دائري خارجي كبير يهيمن على وحدة الكاميرا الخلفية، ما يمنحه مظهرا أنيقا ومتناسقا، وداخل هذه الدائرة، تأتي منظومة الكاميرات بتصميم غير متماثل ضمن جزيرة سوداء مستطيلة بحواف دائرية.

هاتف Find X9 Ultra

وتضم الكاميرات مستشعرا رئيسيا بدقة 200 ميجابكسل من سوني LYT-901، وعدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرتين من نوع بيريسكوب، الأولى بدقة 200 ميجابكسل من OmniVision (OV52A) مع تقريب بصري 3x، والثانية بدقة 50 ميجابكسل من سامسونج JN5 مع تقريب بصري 10x.

كما يتضمن النظام مستشعرا متعدد الأطياف بدقة 3.2 ميجابكسل لتحسين دقة الألوان.

أما الجزء الخلفي من الهاتف فيأتي بملمس يشبه الجلد مع تصميم ثنائي اللون في الأسفل، ما يعزز من سهولة الإمساك ويضيف عمقا بصريا، وفي الزاوية العلوية يوجد فلاش LED، إلى جانب شعاري Hasselblad وأوبو.

وفي سياق متصل، كشف المسرب Digital Chat Station أن الهاتف سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 7050 مللي أمبير، وهو ما يتطابق مع تقارير سابقة.

كما أشار إلى مزايا أخرى تشمل محرك اهتزاز متطور، ومكبرات صوت مزدوجة متناظرة، ودعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات.

وبحسب تسريب حديث على منصة Geekbench، سيعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، أما على صعيد الشاشة، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة AMOLED بقياس 6.82 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.