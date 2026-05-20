زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة أمامي جنوب غرب اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر منطقة أمامي الواقعة جنوب غرب محافظة كاجوشيما اليابانية، اليوم "الأربعاء"، دون إصدار أي تحذير من تسونامي.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية ، بأن الزلزال وقع صباح اليوم وكان مركزه قبالة سواحل جزيرة أوكيناوا الرئيسية على عمق نحو 50 كيلومترا تحت سطح الأرض، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه عند هذا المستوى من القوة، قد يجد الكثيرون صعوبة في الحركة دون التمسك بشيء ثابت، كما قد تسقط الأطباق والكتب والأثاث غير المثبت.

كما حذرت الهيئة من احتمال وقوع زلازل مماثلة في شدتها خلال الأسبوع المقبل، وخاصة خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية والشرطة.