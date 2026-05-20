روسيا: منظومات الدفاع الجوي تسقط 273 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي إسقاط 273 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات روسية وبحري آزوف والأسود.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تواصل عملياتها العسكرية؛ حيث فرضت القوات المسلحة الروسية سيطرتها على 85% من مدينة كراسني ليمان شمال دونيتسك.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن رئيس الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، خلال جولة تفقدية لتقييم العمليات القتالية لمجموعة قوات "الغرب"'، أن وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين تواصل القتال في الشوارع لتحرير ما تبقى من كراسني ليمان، باعتبارها مركزا إداريا ومحطة سكة حديد رئيسية.

وأوضح جيراسيموف أن القوات الروسية دمرت مواقع القوات الأوكرانية في سفياتوجورسك بدونيتسك، مشيراً إلى أن الجيش العشرين يواصل تقدمه غربا على جبهة واسعة تمتد لنحو 350 كيلومترا في مقاطعة خاركوف.

وأضاف أن المعارك مستمرة لتحرير بلدات نوفى مير، ودروزيليوبوفكا، وتشيرنيششينا في خاركوف، إضافة إلى بلدة شيكوفكا التي تسيطر القوات الروسية على أكثر من نصفها.

كما أكد تحرير بلدة كوتكوفكا في خاركوف واستمرار القتال في فيليكايا شابكوفكا بالمقاطعة، وتحرير قوات تجمع الغرب، قرية بوروفايا، وتعمل بنجاح في محوري بوجوسلاف وروبتسوفسك.