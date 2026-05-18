"الدفاع الروسية": إسقاط 3124 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع.

وأظهرت بيانات الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن أكبر عدد مسيرات تم إسقاطه يوم 13 مايو بنحو 572 مسيرة، ويوم 17 مايو بنحو 1054 طائرة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيرة أوكرانية، وتركزت غالبية الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا.

وأوضحت أن (كييف) تتبع أساليب إرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ومن جانبها ترد القوات الروسية على تلك الجرائم باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري.