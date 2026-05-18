قالت سلسبيل سليم، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن المتحف المصري الكبير يشهد احتفالات مميزة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وسط إقبال واسع من الزوار من مختلف الجنسيات، مؤكدة أن الفعاليات تجمع بين الثقافة والتعليم والتكنولوجيا في تجربة تفاعلية فريدة.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن المتحف أتاح اليوم زيارة مجانية لمتحف الأطفال، إلى جانب تنظيم "تحدي الاكتشاف" الذي يعتمد على خرائط ومهام تفاعلية داخل القاعات لكشف أسرار الحضارة المصرية القديمة، كما يشارك الزوار مجانا في تجربة الواقع المختلط للتعرف على قصة بناء الأهرامات باستخدام نظارات الواقع المعزز والمجسمات الرقمية.

وأضافت أن المتحف ينظم أيضا ندوات وفعاليات يشارك فيها خبراء ومتخصصون محليون ودوليون لمناقشة دور المتاحف في تعزيز الوعي الثقافي والتواصل الإنساني بين الشعوب، بالتزامن مع فتح عدد من المتاحف الفنية والقومية أبوابها مجانا للجمهور في مصر.