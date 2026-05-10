وزير التجارة الهولندي يزور المتحف المصري الكبير ويطلع على منظومة الإضاءة الذكية

زار وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما، المتحف المصري الكبير؛ للاطلاع على منظومة الإضاءة الذكية وأعمال شركة سيجنيفاي إفريقيا داخل أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم، ويرافقه محمد سعد الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي إفريقيا.

وفي السياق، قال محمد سعد الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي إفريقيا إن الجولة شهدت حضور السفير الهولندي بالقاهرة بيتر موليما، بجانب الوفد المرافق للوزير، في تأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر وهولندا.

واستعرض منظومة الإضاءة الذكية التي تم تنفيذها داخل المتحف باستخدام نظام Philips Dynalite، والذي يتيح التحكم في أكثر من 30 ألف وحدة إضاءة موزعة على القاعات والمساحات المختلفة؛ بما يوفر أعلى مستويات المرونة والدقة في إدارة الإضاءة.

وأضاف "أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز تجربة الزوار من خلال إبراز التفاصيل المعمارية والمعروضات الأثرية، إلى جانب دعم الحفاظ على القطع الأثرية عبر بيئة إضاءة محسوبة بعناية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل المتحف".

وتعكس هذه الزيارة أهمية المشروع كأحد أبرز نماذج التعاون في مجال التكنولوجيا الثقافية، كما تؤكد على الحضور المتنامي لشركة سيجنيفاي في السوق المصري، من خلال مشروعات تدعم التحول نحو مدن ومؤسسات أكثر استدامة وابتكارًا.