أول تعليق من رئيس كوريا الجنوبية على اعتقال بعض مواطنيه في إسرائيل

انتقد رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، اليوم الأربعاء، اعتقال مواطنين من بلاده في ظروف غير عادلة، من جانب سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال رئيس كوريا الجنوبية في اجتماع لمجلس الوزراء : إسرائيل احتجزت المواطنين لأسباب لا تستند إلى القانون الدولي، وتساءل عما إذا كان من الممكن السماح بتمرير مثل هذه التصرفات دون احتجاج.

وأضاف الرئيس الكوري : إسرائيل تجاوزت الحدود تماما وأعتقد أن العديد من الدول الأوروبية تعتزم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكن على سول أن تتخذ قرارها الخاص في هذا الشأن.

وإختتم : معظم الدول الأوروبية تقول إنها ستعتقل نتنياهو وعلينا نحن أيضا أن نتخذ قرارنا الخاص.

وصرحت منظمة مدنية كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت أسطول مساعدات إنسانية آخر كان في طريقه إلى قطاع غزة وكان يقل ناشطة كورية جنوبية وناشطا أمريكيا من أصل كوري.