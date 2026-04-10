سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم

شهد سعر اليورو استقراراً مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-4-2026 داخل السوق الرسمية وبالتزامن مع تعطل البنوك في مصر.
سعر اليورو اليوم
سجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي 62.03 جنيهًا للشراء و 62.19 جنيهًا للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وسجل سعر اليورو في بنك مصر 61.86 جنيهًا للشراء و 62,21 جنيها للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 61.68 جنيهًا للشراء و 62.17 جنيهًا للبيع.
أقل سعر يورو
سجل أقل سعر يورو 61.55 جنيهًا للشراء و 62.12 جنيهًا للبيع في المصرف المتحد.
وبلغ ثاني أقل سعر يورو 61.67 جنيهًا للشراء و 62.15 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي الكويتي.
وبلغ سعر اليورو 61.65 جنيهًا للشراء و 62.1 جنيهًا للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي".
متوسط سعر اليورو
بلغ متوسط سعر اليورو 61.81 جنيها للشراء و 62.13 جنيهًا للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول".
وسجل سعر اليورو 61.84 جنيهًا للشراء و 62.19 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التعمير والاسكان، العقاري المصري العربي، نكست، أبوظبي الأول".
أعلي سعر يورو
بلغ أعلي سعر يورو 62.04 جنيهًا للشراء و 62.32 جنيهًا للبيع في ميد بنك.
وسجل ثاني أعلي سعر يورو 61.87 جنيهًا للشراء و 62.19 جنيهًا للبيع في بنوك " سايب، HSBC".
ووصل ثالث أعلي سعر يورو 61.86 جنيهًا للشراء و 62.21 جنيهًا للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية،قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي".