سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم

شهد سعر اليورو استقراراً مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-4-2026 داخل السوق الرسمية وبالتزامن مع تعطل البنوك في مصر.

سعر اليورو اليوم

سجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي 62.03 جنيهًا للشراء و 62.19 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 61.86 جنيهًا للشراء و 62,21 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 61.68 جنيهًا للشراء و 62.17 جنيهًا للبيع.

أقل سعر يورو

سجل أقل سعر يورو 61.55 جنيهًا للشراء و 62.12 جنيهًا للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ ثاني أقل سعر يورو 61.67 جنيهًا للشراء و 62.15 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وبلغ سعر اليورو 61.65 جنيهًا للشراء و 62.1 جنيهًا للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي".

متوسط سعر اليورو

بلغ متوسط سعر اليورو 61.81 جنيها للشراء و 62.13 جنيهًا للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول".

وسجل سعر اليورو 61.84 جنيهًا للشراء و 62.19 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التعمير والاسكان، العقاري المصري العربي، نكست، أبوظبي الأول".

أعلي سعر يورو

بلغ أعلي سعر يورو 62.04 جنيهًا للشراء و 62.32 جنيهًا للبيع في ميد بنك.

وسجل ثاني أعلي سعر يورو 61.87 جنيهًا للشراء و 62.19 جنيهًا للبيع في بنوك " سايب، HSBC".

ووصل ثالث أعلي سعر يورو 61.86 جنيهًا للشراء و 62.21 جنيهًا للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية،قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي".