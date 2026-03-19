الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد قرار الفيدرالي.. سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس

سعر اليورو اليوم
علياء فوزى

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير “الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير”، وارتفع سعر اليورو في مصر خلال تعاملات أمس الأربعاء، أخر أيام العمل قبل إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر، والتي تبدأ اليوم الخميس وتنتهي الإثنين المقبل .

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملة الأوروبية ”اليورو" خلال اليوم الخميس 19 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر اليورو  في مصر اليوم الخميس 19 مارس 2026:

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

60.36 جنيه للشراء 

60.55 جنيه للبيع

صعد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك نكست ليسجل نحو:

60.30 جنيه للشراء 

60.55 جنيه للبيع

زاد سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية ليسجل :

60.27 جنيه للشراء 

60.57 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي (HSBC) لنحو  :

60.26 جنيه للشراء 

60.51 جنيه للبيع

صعد سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك ميدبنك ليسجل :

60.24 جنيه للشراء 

60.57 جنيه للبيع

وارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

60.23 جنيه للشراء 

60.52 جنيه للبيع

سجل  سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

60.23 جنيه للشراء 

60.51 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

60.23 جنيه للشراء 

60.54 جنيه للبيع

ارتفع سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي لنحو:

60.21 جنيه للشراء 

60.55 جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

60.21 جنيه للشراء 

60.48 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة  لنحو:

60.19 جنيه للشراء 

60.46 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:

60.17 جنيه للشراء 

60.55 جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

60.16 جنيه للشراء 

60.54 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو :

60.12 جنيه للشراء 

60.42 جنيه للبيع

صعد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

60.10 جنيه للشراء 

60.54 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

60.09 جنيه للشراء 

60.54 جنيه للبيع

وزاد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

59.97 جنيه للشراء 

60.42 جنيه للبيع

صعد  سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

59.79 جنيه للشراء 

60.24 جنيه للبيع

نزل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك  التنمية الصادرات لنحو:

57.14 جنيه للشراء 

57.59 جنيه للبيع

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  ليسجل:

60.34 جنيه للشراء 

60.51 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء اليورو في مصر اليوم الخميس  

60.36 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم الخميس   

57.59  جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 

60.24 جنيه.

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

