الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بنك إيطاليا يخفض توقعات النمو إلى 0.5% في العامين الجاري والمقبل

خفض بنك إيطاليا توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العامين الحالي والمقبل بسبب تداعيات حرب إيران التي تشنها الولايات المتحدة.

ويُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.5% في كل من 2026 و2027، مقارنة بتوقعات سابقة كانت ترجح نمواً قدره 0.6% و0.8% على التوالي، بحسب أحدث التقديرات التي أصدرها البنك المركزي الإيطالي اليوم. وما زالت المؤسسة تتوقع نمواً بنسبة 0.8% في 2028.

ضغوط التضخم

قال المسؤولون في التقرير: "سيؤثر اندلاع الصراع والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة سلبياً على التوقعات قصيرة الأجل، إذ سيضغطان على الطلب المحلي في الربع الحالي والفصلين المقبلين. ومن المفترض أن يستعيد النشاط الاقتصادي زخمه في مطلع 2027، مع انحسار الضغوط التضخمية".

أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما دفع إلى مراجعة توقعات النمو في دول من بينها فرنسا وألمانيا.

طالع المزيد: إيطاليا تسعى لزيادة واردات الغاز من الجزائر لتعويض نقص الإمدادات

وتعتمد إيطاليا، ثاني أكبر مستهلك للغاز في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، على هذا الوقود في نحو 40% من مزيج الطاقة لديها، فيما تواجه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ضغوطاً لحماية المواطنين من خلال تخفيضات ضريبية موقتة وتدابير أخرى. ويؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الضغوط على المالية العامة، في وقت تحاول الحكومة الموازنة بين الحماية والانضباط المالي.

ويتوقع البنك المركزي الإيطالي تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.6% في 2026، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، قبل أن يعود إلى ما دون 2% بقليل في 2027 و2028.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

معاشات - أرشيفية

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

ترشيحاتنا

محمد خطاب

التطوير العقاري: تحويلات المصريين بالخارج تتجه بقوة للعقار

الجمعية العمومية لسوديك

سيديك: مبيعات الشركة خلال 2025 بلغت 14.4 مليار جنيه وصافي الربح 1.138 مليار

جانب من الاجتماع

المحلة تستضيف اجتماع «الصناعات النسيجية» لبحث تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد