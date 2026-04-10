الشروط وطريقة التقديم .. وظائف خدمة عملاء في بنك مصر 2026 لخريجي الكليات المختلفة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

خالد يوسف

يتزايد بحث الكثير من الشباب، عن وظائف ذات طابع حكومي، تضمن لهم وضعا ماليا واجتماعيا مستقرا، حيث كشف بنك مصر عن حاجته لشغل عددا من الوظائف، وهو ما سيلاقي صدى ورغبة لدى عدد كبير من الشباب، ويقدم موقع صدى البلد خدمة للقراء بتوضيح نوعية الوظائف وشروط شغلها، والأوراق المطلوبة. 
 

وظائف خدمة عملاء واستقبال مكالمات في بنك مصر

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف شاغرة للعمل في مجال خدمة العملاء واستقبال المكالمات، بكافة فروع البنك في مصر، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو من خريجي الكليات الأخرى.

وأوضح بنك مصر تفاصيل الوظائف الشاغرة في مجال خدمة العملاء لخريجي جميع الكليات الحاصلين على بكالوريوس. 
 

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2026

- يقوم الموظف المقبول في وظائف بنك مصر بالرد على المكالمات الواردة من عملاء بنك مصر بكفاءة ووفق معايير الخدمة.

- الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالعملاء، بما في ذلك متوسط ​​وقت الرد، لحل طلبات وشكاوى العملاء.

- إدارة العملاء غير الراضين والحفاظ عليهم من خلال حل المشكلات بفعالية واستعادة رضاهم.

- تسجيل طلبات وشكاوى العملاء وتحليلها وتصعيدها لتحسين جودة الخدمة.

- المهارات والكفاءات المطلوبة لوظائف بنك مصر.

- التميز في الأداء والمسؤولية وبناء روح التعاون والتكامل.

- المرونة والقدرة على التكيف مع مختلف المواقف.

- التركيز على العميل وامتلاك مهارات تواصل ممتازة.

- إدارة الوقت وتحديد الأولويات بفعالية.

- بناء علاقة مهنية متفانية من خلال تلبية احتياجات العملاء المالية ومراجعتها باستمرار، والإدارة الفعالة لأموالهم

شروط وظائف بنك مصر 2026

وضعت ادارة بنك مصر، مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب ان تتوافر في المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، وتتمثل في التالي:

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر حاصل على بكالوريوس أو ما يعادله.

- إجادة استخدام تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر من سكان القاهرة.

- أن يكون لديه مهارات تواصل ممتازة في مختلف المجالات (التسويق، المبيعات، المالية).

- أن يكون لديه مهارات التفكير النقدي، والقدرة على إيجاد حلول مبتكرة.

كيفية التقديم في وظائف بنك مصر

يستطيع الراغبون في التقديم لوظائف بنك مصر، في مجال خدمة العملاء، من خريجي الكليات، من خلال الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

صورة من الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد