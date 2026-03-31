إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

وظائف خالية ببنك مصر للشباب .. قدم الآن

محمد غالي

تواصل البنوك الحكومية دورها في دعم سوق العمل من خلال إتاحة فرص وظيفية مميزة للشباب، خاصة خريجي المؤهلات العليا الراغبين في العمل بالقطاع المصرفي.

يبحث عدد كبير من الشباب عن الوظائف الخالية، التي اعلنها أعلن بنك مصر عن توافر وظائف شاغرة في مجال التمويل متناهي الصغر بمحافظة القاهرة، عبر صفحته الرسمية على منصة LinkedIn، وذلك ضمن جهوده لتأهيل الشباب ودمجهم في سوق العمل وتوفير مصدر دخل مستقر.

تفاصيل وظائف بنك مصر 2026

أوضح البنك أن الوظائف المطروحة تتركز في مجال التمويل متناهي الصغر، مع تحديد مجموعة من المسؤوليات الأساسية، أبرزها:

إدارة ومتابعة منتجات التمويل متناهي الصغر.
الحفاظ على العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد.
تحقيق المستهدفات البيعية ومتابعة جودة القروض ومعدلات السداد.
تقييم أهلية العملاء للحصول على التمويل وفقا لقدرتهم على السداد.
تسجيل وتحديث بيانات العملاء داخل النظام.
متابعة العملاء المتأخرين عن السداد وإعداد التقارير اللازمة.
إجراء زيارات ميدانية دورية لضمان انتظام السداد وتحليل المخاطر.

شروط التقديم

حدد البنك عددا من الشروط للراغبين في التقدم، جاءت كالتالي:

الحصول على مؤهل جامعي (دفعات التخرج من 2023 حتى 2025).
ألا يقل التقدير العام عن «جيد».
لا يشترط الخبرة، وإن وجدت لا تتجاوز 3 سنوات في مجال التمويل متناهي الصغر.
إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، خاصة برامج Microsoft Office.
امتلاك مهارات تواصل وعرض قوية.
ألا يكون قد سبق له أداء اختبارات البنك.
عدم وجود أقارب حتى الدرجة الثالثة داخل البنك.

طريقة التقديم

أوضح البنك أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الصفحة الرسمية على منصة LinkedIn، حيث يمكن للمتقدمين إرسال السيرة الذاتية والتقدم مباشرة للوظائف المعلنة.

وتأتي هذه الفرص ضمن استراتيجية بنك مصر لدعم الشباب وتأهيل كوادر مصرفية قادرة على تلبية احتياجات السوق، خاصة في قطاع التمويل متناهي الصغر الذي يشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

وظائف خالية ببنك مصر للشباب قدم الان وظائف خالية وظائف خالية ببنك مصر وظائف فرص عمل الوظائف الخالية

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
