وظائف جديدة لدعم خدمات التأهيل والرعاية لذوي الهمم بمطروح.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة مطروح، بالتعاون مع جمعية التأهيل الاجتماعي، عن توافر عدد من فرص العمل المتخصصة لدعم خدمات التأهيل والرعاية لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.



الوظائف المطلوبة:

أخصائي نفسي

أخصائي تخاطب

أخصائي صعوبات تعلم

أخصائي تنمية مهارات وتعديل سلوك

طبيب تغذية

طبيب سمعيات

ممرض سمعيات



الشروط والأوراق المطلوبة:

تقديم السيرة الذاتية

صورة من المؤهل الدراسي

شهادات الخبرة (إن وجدت)



موعد التقديم:

بدأ التقديم من يوم 26 مارس 2026

يستمر لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان

طريقة التقديم:

يتم تسليم الأوراق يدويًا داخل مقر جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين بمطروح .



وأكدت مديرية العمل أن هذه الفرص تأتي لتوفير كوادر متخصصة تساهم في تطوير خدمات الرعاية، مع إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب داخل المحافظة.