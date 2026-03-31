هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر الآن .. اعرف وصل كام

محمد غالي

أسعار الذهب في مصر يبحث عنها راغبو شراء الذهب والتي تشهد اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، سواء من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل حالة التقلبات الاقتصادية العالمية.

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، نظرا لما يتمتع به من قدرة نسبية على الحفاظ على قيمته مقارنة بغيره من الأصول المالية.

يحرص قطاع واسع من المتابعين على متابعة تحركات المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، إلى جانب أسعار السبائك والجنيه الذهب والأوقية، بهدف تحديد التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

العيار - سعر البيع - سعر الشراء
عيار 24 - 8,215 جنيه  8,160 جنيه
عيار 21 - 7,190 جنيه - 7,140 جنيه
عيار 18 - 6,165 جنيه - 6,120 جنيه
عيار 14 - 4,795 جنيه - 4,760 جنيه
الجنيه الذهب - 57,520 جنيه - 57,120 جنيه
الأونصة بالجنيه - 255,580 جنيه - 253,805 جنيه
الأونصة بالدولار - 4,598.34 دولار

تكلفة مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها، شاملا الدمغة، بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير التي يعتمدها كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، من أبرزها:

العرض والطلب:
 يلعب التوازن بين المعروض والطلب دورا أساسيا في تحديد الأسعار، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

أسعار الفائدة:
 تؤثر قرارات البنوك المركزية بشكل مباشر، إذ يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب كبديل استثماري، ما يدعم ارتفاع قيمته.

أسعار النفط العالمية:
 تسهم تقلبات أسواق الطاقة، خاصة ارتفاع أسعار النفط، في توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط، مما يعزز الطلب عليه.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة

الدكتورة هالة مصطفى

قومي المرأة ينعى الدكتورة هالة مصطفى

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لقاءات رعوية مكثفة للبابا تواضروس الثاني مع أساقفة الإيبارشيات والأديرة | صور

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد