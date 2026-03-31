أسعار الذهب في مصر الآن .. اعرف وصل كام

أسعار الذهب في مصر يبحث عنها راغبو شراء الذهب والتي تشهد اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، سواء من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل حالة التقلبات الاقتصادية العالمية.

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، نظرا لما يتمتع به من قدرة نسبية على الحفاظ على قيمته مقارنة بغيره من الأصول المالية.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

يحرص قطاع واسع من المتابعين على متابعة تحركات المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، إلى جانب أسعار السبائك والجنيه الذهب والأوقية، بهدف تحديد التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

العيار - سعر البيع - سعر الشراء

عيار 24 - 8,215 جنيه 8,160 جنيه

عيار 21 - 7,190 جنيه - 7,140 جنيه

عيار 18 - 6,165 جنيه - 6,120 جنيه

عيار 14 - 4,795 جنيه - 4,760 جنيه

الجنيه الذهب - 57,520 جنيه - 57,120 جنيه

الأونصة بالجنيه - 255,580 جنيه - 253,805 جنيه

الأونصة بالدولار - 4,598.34 دولار

أسعار الذهب في مصر

تكلفة مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها، شاملا الدمغة، بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير التي يعتمدها كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، من أبرزها:

العرض والطلب:

يلعب التوازن بين المعروض والطلب دورا أساسيا في تحديد الأسعار، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

أسعار الفائدة:

تؤثر قرارات البنوك المركزية بشكل مباشر، إذ يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب كبديل استثماري، ما يدعم ارتفاع قيمته.

أسعار الذهب في مصر

أسعار النفط العالمية:

تسهم تقلبات أسواق الطاقة، خاصة ارتفاع أسعار النفط، في توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط، مما يعزز الطلب عليه.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.