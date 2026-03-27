5798 جنيهًأ .. سعر أوسط عيار ذهب في الصاغة اليوم

شهد سعر أوسط أعيرة الذهب في بدء تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27-3-2026؛ استقراراً من دون تغيير.

آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

سجل آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 18 مسجلا 5798 جنيهات للشراء و 5712 جنيهًا للبيع.

استقرار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الثبات بدون تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة .

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب ثباتًا على مختلف المشغولات الذهبية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية..

هبوط المعدن الأصفر

وتعرض سعر جرام الذهب نحو 175 جنيهًا على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الذهب يشهد حالة ترقب

ويشهد المعدن الأصفر حالة من الترقب في ظل الهبوط الذي يواجهه منذ قرابة الأسبوعين اللاحقين على إندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني .

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6765 جنيهات .

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7731 جنيهًأ للشراء و 7617 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7087 جنيهات للشراء و 6982 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ نحو 6765 جنيهات للشراء و 6665 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً نحو 5798 جنيهات للشراء و 5712 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 54.12 ألف جنيه للشراء و 53.32 ألف جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4383 دولارات للشراء و 4382 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أكثر وضوحاً على إحراز ⁠تقدم في جهود تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وتوخيهم الحذر في انتظار تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.6% إلى 4432.30 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 1.5% إلى 4439.6 دولار للأونصة.