نزل 60 جنيه في ساعتين | هبوط صاروخي بـ سعر الذهب

تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 26-3-2026 على مستوى الجمهورية.

تراجع جديد

وفقد سعر جرام الذهب 60 جنيهًا من قيمته بعد ساعتين من التداولات المسائية للمرة الثانية، ليصل مجمل ما فقده خلال يوم 170 جنيهًا على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6750 جنيهًا.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7714 جنيهًا للشراء و 7600 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7071 جنيهًا للشراء و 6966 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6750 جنيهًا للشراء و 6650 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5785 جنيهًات للشراء و 5700 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 54 ألف جنيه للشراء و 53.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 3481 دولار للشراء و 4380 دولار للبيع.