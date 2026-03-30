سعر الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، سواء من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، لما يتمتع به من قدرة نسبية على الحفاظ على قيمته، مقارنة بغيره من الأصول المالية.

أسعار الذهب الآن في مصر

يحرص قطاع كبير من المتابعين على متابعة تحركات المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، إلى جانب أسعار السبائك والجنيه الذهب والأوقية، لتحديد التوقيت المناسب للبيع أو الشراء.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع 8,125 جنيه، وسعر الشراء 8,070 جنيه

عيار 21:

سعر البيع 7,110 جنيه، وسعر الشراء 7,060 جنيه

عيار 18:

سعر البيع 6,095 جنيه، وسعر الشراء 6,050 جنيه

عيار 14:

سعر البيع 4,740 جنيه، وسعر الشراء 4,705 جنيه

الجنيه الذهب:

سعر البيع 56,880 جنيه، وسعر الشراء 56,480 جنيه

الأونصة بالجنيه:

سعر البيع 252,740 جنيه، وسعر الشراء 250,960 جنيه

الأونصة بالدولار:

4,539.26 دولار

تكلفة مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها، شاملا الدمغة، بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إضافة إلى سياسة التسعير التي يعتمدها كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا بناء على عدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها:

العرض والطلب:

يلعب توازن العرض والطلب دورا محوريا، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

أسعار الفائدة:

تؤثر قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة بشكل مباشر، إذ يؤدي خفضها إلى زيادة الإقبال على الذهب كبديل استثماري، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

أسعار النفط العالمية:

تسهم تقلبات أسواق الطاقة، خاصة ارتفاع أسعار النفط، في زيادة توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط، ما يعزز الطلب عليه.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.