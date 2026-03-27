ضغوط لعقد اجتماع قريب بين واشنطن وطهران وسط تباين أمريكي إسرائيلي
تحقيق عائد اقتصادي.. النقل تنشر فيديوجراف عن مراحل وأهمية مترو الإسكندرية
ترامب يدرس إخراج اليورانيوم من إيران وخيارات عسكرية للتصعيد
بعد تعرضها لهجوم.. سفينة شحن تايلاندية تجنح في مضيق هرمز
استقرار إدارة الأهلي على منصب مدير الكرة.. وليد صلاح الدين يواصل مهامه
القبض على شخص أشعل النار في جاره بمطروح
انفجارات تهز عدة مدن إيرانية وسط غموض الأسباب
بالأسماء.. مقصلة الأهلي تطيح بالنجوم في الميركاتو الصيفي
دراسة: الصحافة الورقية تصمد أمام "الرقمي" وتستعيد بريقها عالمياً
أكبر سعر دولار في السوق الرسمي اليوم.. 52.78 جنيه الأعلى
البنتاجون يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
إسرائيل تعترف بالفشل.. الاحتلال يواجه صعوبة في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

7731 جنيهًا .. سعر أعلى عيار ذهب اليوم

محمد يحيي

ثبت سعر  أغلي  أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم  الجمعة الموافق 27-3-2026؛ استقراراً من دون تغيير.

سجل آخر تحديث لأكثر أعيرة الذهب من حيث القيمة  وهو من سعر عيار 24 الأكبر فئة 7731 جنيهًأ للشراء و 7617 جنيهًا للبيع.

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الثبات بدون تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة .

وسجل سعر الذهب ثباتًا على مختلف المشغولات الذهبية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية..

وتعرض  سعر جرام الذهب نحو 175 جنيهًا على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ويشهد المعدن الأصفر حالة من الترقب في ظل الهبوط الذي يواجهه منذ قرابة الأسبوعين اللاحقين على إندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني .

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو  6765 جنيهات .

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7731 جنيهًأ للشراء و 7617 جنيهًا للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو 7087 جنيهات للشراء و 6982 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ نحو 6765 جنيهات للشراء و 6665 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً نحو  5798 جنيهات للشراء و 5712 جنيهًا للبيع.

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 54.12 ألف جنيه للشراء و 53.32 ألف جنيها للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب 4383 دولارات للشراء و 4382 دولار للبيع.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أكثر وضوحاً على إحراز ⁠تقدم في جهود تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وتوخيهم الحذر في انتظار تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.6% إلى 4432.30 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 1.5% إلى 4439.6 دولار للأونصة.

