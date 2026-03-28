أشهر عيار ذهب يسجل 6900 جنيه اليوم

ثبت سعر أشهر عيار ذهب في أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 28-3-2026 في محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر أشهر أعيرة الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكبر قيمة نحو 6900 جنيه للشراء و 6800 جنيه للبيع.

الذهب ثابت

وشهد سعر المعدن الأصفر ثباتًا أمام معظم المشغولات الذهبية من دون تغيير له في بداية التداولات.

تحرك الذهب

وسجل جرام الذهب زيادة مقدارها 135 جنيهًا خلال تعاملات مساء أمس الجمعة في محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6900 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7885 جنيهًا للشراء و 7771 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 7228 جنيهًا للشراء و7123 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبر قيمة نحو 6900 جنيه للشراء و 6800 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً نحو 5914 جنيهًا للشراء و 5828 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.2 ألف جنيه للشراء و 54.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4525 دولارا للشراء و 4524 دولارا للبيع.

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أكثر وضوحاً على إحراز ⁠تقدم في جهود تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وتوخيهم الحذر في انتظار تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.6% إلى 4432.30 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 1.5% إلى 4439.6 دولار للأونصة.