سعر الذهب الان في مصر.. عيار 21 يهبط

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما كبيرا من المواطنين، سواء الراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن ملاذ امن للحفاظ على قيمة الأموال.

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، لما يتمتع به من قدر نسبي من الاستقرار في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب في مصر

ويحرص عدد كبير من المتابعين على مراقبة تحركات المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، إلى جانب السبائك والجنيه الذهب والأوقية، وذلك لتحديد التوقيت الأمثل للبيع أو الشراء.

عيار 24:

سعر البيع: 7,770 جنيه – سعر الشراء: 7,690 جنيه

عيار 21:

سعر البيع: 6,800 جنيه – سعر الشراء: 6,730 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 5,830 جنيه – سعر الشراء: 5,770 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 4,535 جنيه – سعر الشراء: 4,485 جنيه

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 54,400 جنيه – سعر الشراء: 53,840 جنيه

الأونصة بالجنيه:

سعر البيع: 241,720 جنيه – سعر الشراء: 239,230 جنيه

الأونصة بالدولار:

4,463.69 دولار

تكلفة مصنعية الذهب في مصر



تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وذلك وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إضافة إلى سياسة التسعير التي يعتمدها كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب



يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، وتتسم أسعاره بتقلبات مستمرة صعودا وهبوطا، نتيجة تأثرها بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، من أبرزها:

الإنتاج العالمي وحجم العرض والطلب



تؤثر مستويات الإنتاج العالمي للذهب، إلى جانب توازنات العرض والطلب، بشكل مباشر على حركة الأسعار.

فارتفاع الطلب مع محدودية المعروض يدفع الأسعار للصعود، في حين يؤدي تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج إلى انخفاضها.

أسعار الفائدة عالميا



تلعب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب.

فعند خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، يميل المستثمرون إلى التوجه نحو الذهب كبديل استثماري، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

أسعار النفط العالمية



تشهد أسواق الطاقة تقلبات مستمرة، وغالبا ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب الأسواق العالمية إلى توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط، مما يعزز الطلب عليه ويرفع قيمته.

في ظل هذه المتغيرات الاقتصادية، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات المالية العالمية، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.