رغم تصاعد الأحداث .. الذهب يشهد ترقبًا في السوق المحلية اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الثبات بدون تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة مع أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 27-3-2026.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب ثباتًا على مختلف المشغولات الذهبية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية..

هبوط المعدن الأصفر

وتعرض سعر جرام الذهب نحو 115 جنيهًا على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الذهب يشهد حالة ترقب

ويشهد المعدن الأصفر حالة من الترقب في ظل الهبوط الذي يواجهه منذ قرابة الأسبوعين اللاحقين على إندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني .

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6810 جنيهات .

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7782 جنيهًا للشراء و 7668 جنيهًأ للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7134 جنيهًا للشراء و 7029 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ نحو 6810 جنيهًأت للشراء و 6710 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً نحو 5837 جنيهات للشراء و 5715 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 54.48 ألف جنيهاً للشراء و 53.68 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4468 دولارات للشراء و 4467 دولارات للبيع.

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أكثر وضوحاً على إحراز ⁠تقدم في جهود تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وتوخيهم الحذر في انتظار تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.6% إلى 4432.30 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 1.5% إلى 4439.6 دولار للأونصة.