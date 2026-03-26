تراجع أسعار الذهب في الدول العربية مع استمرار التوترات وتأثيرها على الأسواق

شهدت أسعار الذهب في الدول العربية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 26 مارس، بالتزامن مع انخفاض الأسعار عالميًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق لأي تغيرات جديدة قد تطرأ على المعدن الأصفر.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل أسعار الذهب تتحرك بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الحالية، مع توقعات باستمرار هذا التذبذب على مدار اليوم.

أسعار الذهب في السعودية

وشهدت أسعار الذهب في السعودية تراجعًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس، متأثرة بالانخفاض العالمي في سعر الذهب.

وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24

534.6 ريال

عيار 21

467.8 ريال

عيار 18

400.9 ريال

عيار 14

311.8 ريال

أونصة الذهب بيع

16629.5 ريال

أونصة الذهب شراء

16633.2 ريال

أسعار الذهب في الكويت

كما تراجعت أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم، في ظل تحركات هابطة للمعدن الأصفر عالميًا.

وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24

43.6 دينار كويتي

44.9 دينار كويتي

عيار 21

38.1 دينار كويتي

39.3 دينار كويتي

عيار 18

32.7 دينار كويتي

33.7 دينار كويتي

عيار 14

25.4 دينار كويتي

26.2 دينار كويتي

أونصة الذهب

1357.1 دينار كويتي

1397.8 دينار كويتي

كيلو الذهب

43634.2 دينار كويتي

44943.2 دينار كويتي

أسعار الذهب في الإمارات

وفي الإمارات شهدت أسعار الذهب تراجعًا أيضًا خلال تعاملات اليوم الخميس 26 مارس، بالتزامن مع انخفاض الأسعار عالميًا.

وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24

533.6 درهم

عيار 21

466.9 درهم

عيار 18

400.2 درهم.